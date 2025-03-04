CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile birlikte ilçedeki projeleri yerinde inceledi. CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, il ve ilçe yöneticileri ile meclis üyelerinin de katıldığı inceleme turunda, Bornova’nın çehresini değiştirecek projeler tanıtıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bornova ilçesinde ilk olarak Pınarbaşı’nda yürütülen yol yapım çalışmaları hakkında bilgi veren Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, iki etapta tamamlanacak 4 km’lik yeni güzergahın bölgenin ulaşımını rahatlatacağını söyledi. Kemalpaşa Caddesi’nden başlayıp Ankara Asfaltı’na kadar uzanacak yolun tamamen yenileneceğini belirten Eşki, söküm işlemlerinin başladığını ve ışıklandırma ile peyzaj çalışmalarıyla bölgeye modern bir görünüm kazandırılacağını ifade etti.

Ayrıca, Bornova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı fidanlık alanının yenilendiğini belirten Eşki, “Artan kapasitemizle birlikte Bornova’nın ihtiyacı olan çiçek, bitki ve ağaçları artık daha verimli şekilde üretebiliyoruz” dedi.

IŞIKKENT’TE NAKLİYECİLERE MODERN TIR GARAJI

İnceleme turunun son durağı Işıkkent’te yapımı tamamlanan modern TIR Garajı oldu. 100 TIR kapasiteli tesisin, bölgedeki lojistik sektörüne büyük katkı sağlayacağını belirten Başkan Eşki, “Bu garaj sadece bir park alanı değil, aynı zamanda nakliyecilerimiz için bir dinlenme merkezi olacak. Yeme-içme alanları, tuvalet, duş ve konforlu dinlenme yerleriyle uzun yıllardır beklenen modernizasyonu sağlıyoruz” dedi.

İlçede yapılan yatırımların Bornovalılar için olduğunu belirten Başkan Ömer Eşki, “Göreve geldiğimiz günden bu yana ulaşım, yeşil alan ve lojistik gibi alanlarda önemli projelere imza attık. Halkımızın desteğiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise Bornova Belediyesi’nin projelerini yakından takip ettiklerini belirterek, “Bornova, sadece İzmir’in değil, Türkiye’nin en dinamik ilçelerinden biri. Yerel yönetim olarak halkın yaşam kalitesini artıran projeleri görmek bizleri gururlandırıyor. Ömer Başkan ve ekibinin çalışmaları, Bornova’yı daha yaşanabilir ve modern bir hale getiriyor. Önümüzdeki dönemde daha büyük projelerin hayata geçeceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.