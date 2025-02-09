Bornova Belediyesi, yerel tohumların korunması ve sürdürülebilir tarımın teşvik edilmesi amacıyla 15 Şubat 2025 Cumartesi günü Bornova Merkez Kapalı Pazaryeri’nde büyük bir Tohum Takas Şenliği düzenliyor.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi’nin tarımsal üretimi destekleyen politikaları doğrultusunda hayata geçirilen Ekolojik Yerel Tohum Merkezi, şenlik günü kapılarını açacak.

Şenlikte, İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere 11 büyükşehir belediyesi, 14 ilçe belediyesi ve birçok yerel tohum derneği yer alacak. Ücretsiz tohum paylaşımının yanı sıra tohum topu ve çimlendirme atölyeleri, tarımsal paneller ve müzik dinletisi ile dolu dolu bir gün Bornovalıları bekliyor.

Şenlikte, Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yaz ve kış sebze tohumlarının yanı sıra çeşitli çiçek tohumları da ücretsiz olarak dağıtılacak. Türkiye’nin dört bir yanından gelen belediyeler ve yerel tohum dernekleri, kendi bölgelerine özgü tohumları Bornovalılarla paylaşarak biyoçeşitliliğin korunmasına katkı sunacak.

BAŞKAN EŞKİ’DEN ŞENLİĞE DAVET

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yerel tohumların korunması konusunda belediye olarak kararlı olduklarını belirterek, "Yerel tohumlar, sadece geçmişin bir mirası değil, aynı zamanda geleceğimizin de güvencesidir. İklim krizine karşı dayanıklı, kimyasallardan arındırılmış sağlıklı üretimi teşvik etmek için Ekolojik Yerel Tohum Merkezi’ni kurduk. Bu merkez, çiftçimize ve üreticimize destek olacak, yerel tohumları gelecek kuşaklara aktaracak bir köprü görevi görecek" dedi. Başkan Eşki, "Bornova’nın verimli topraklarında geleneksel tarımı yaşatmak ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak en büyük sorumluluklarımızdan biri. Bugün bir tohum ekiyoruz ve bu tohum, Bornova’nın doğayla uyumlu geleceğini inşa edecek" diyerek tüm Bornovalıları bu büyük şenliğe davet etti.

TOHUM TAKAS ŞENLİĞİ’NDE NELER VAR?