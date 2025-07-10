İzmir Bornova Belediyesi, Bornova Kaymakamlığı ve Yaşar Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilecek “Bornova Muhtarlar Akademisi” projesiyle, ilçedeki 45 mahalle muhtarına dijital okuryazarlıktan etkili iletişime kadar birçok alanda 6 ay sürecek kapsamlı eğitimler verilecek.İZMİR (İGFA) - Proje, muhtarların yerel yönetimdeki etki gücünü artırmayı ve vatandaşlarla olan iletişimlerini güçlendirmeyi hedefliyor. Başkan Ömer Eşki, projeyi katılımcı ve kapsayıcı yönetim anlayışının önemli bir adımı olarak değerlendirdi.

Bornova Muhtarlar Derneği’nin başvurusuyla hazırlanan “Bornova Muhtarlar Akademisi” adlı proje, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne sunulan hibe başvurusuyla hayata geçmeye hazırlanıyor. Proje kapsamında 45 mahalle muhtarı, dijital okuryazarlıktan etkili iletişime, sosyal medya yönetiminden toplantı ve zaman yönetimine kadar pek çok başlıkta eğitim alacak.

MUHTARLAR İÇİN 8 BAŞLIKTA EĞİTİM, 2 KATILIMCI SEMİNER

Bornova Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ile AR-GE Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla hazırlanan projede, muhtarların vatandaşlarla ve kamu kurumlarıyla olan iletişimlerini güçlendirecek eğitimler verilecek.

6 AY SÜRECEK EĞİTİM PROGRAMINDA ŞU BAŞLIKLAR YER ALIYOR:

Dijital OkuryazarlıkTemel Bilgisayar ve İnternet KullanımıEtkili Sosyal Medya Yönetimi ve Dijital İletişimOnline Toplantılar ve Veri GüvenliğiTopluluk Önünde Konuşma, Dinleme ve Not Alma TeknikleriEtkili Toplantı ve Zaman YönetimiHalkla İlişkiler ve Etkili İletişimDiksiyon, Hitabet ve İkna Kabiliyeti

Ayrıca "Muhtarlıkta İyi Uygulama Örnekleri ve Fark Yaratan Muhtarlar" ile "STK ve Muhtarlar Buluşması" başlıklı iki önemli seminer de düzenlenecek.

BAŞKAN EŞKİ: “MUHTARLARIMIZ YEREL DEMOKRASİNİN TEMEL TAŞIDIR”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, katılımcı ve kapsayıcı bir yerel yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, ”Bu anlayışın en güçlü temsilcileri ise mahalle muhtarlarımızdır. Onların görevlerini daha etkin şekilde yerine getirmeleri, vatandaşlarımızla kurduğumuz bağı da güçlendirecektir. Bu proje sadece bir eğitim değil, aynı zamanda Bornova’da yönetişim kalitesini artırma hedefimizin bir parçasıdır.” diye konuştu.