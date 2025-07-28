İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Bornova Gökdere Mahallesi yakınlarında başlayan orman yangınına karşı teyakkuza geçti. Çok sayıda ekibin sevk edildiği bölgede, yerleşim yerleri ile geri dönüşüm tesislerinin yangından etkilememesi için yoğun mücadele veriliyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bugün öğlen saatlerinde Bornova'nın Gökdere Mahallesi'ne yakın bölgede başlayan orman yangınını söndürmek için seferber oldu.

İzmir İtfaiyesi’nin karadan müdahale ettiği yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de hem karadan hem havadan katıldı.

Gökdere Mezarlığı üstündeki yangının yerleşim yerleri ile geri dönüşüm tesislerini etkilememesi için ekipler konuşlandırıldı. Geri dönüşüm tesislerini etkileyen alevler, itfaiyecilerin yoğun mücadelesi ile önlendi.

BARINAKLARDA ÖNLEM

Yangından dolayı İzmir Aydın Otoyolu'nun Çeşme Ayrımı Kavşağı - Havalimanı Kavşağı arası, geçici olarak trafiğe kapatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi de Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü ile Işıkkent Köpek Bakım Evi için seferber oldu. Yangının barınakları etkilemesi olasılığına karşı tüm önlemler alındı. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.