İzmir’in Beydağ ilçesinde düzenlenen Koza Hasat Festivali, bölgedeki yıllık 1.4 tonluk ipekböceği kozası üretimini kutladı.İZMİR (İGFA) - Festivale Beydağ Kaymakamı Ömer Niğdelioğlu, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran, ilçe protokolü ve üreticiler katıldı.

Türkiye ortalamasında 1 kutudan yaklaşık 30 kg yaş koza elde edilirken Beydağ’da bu rakamın 44-46 kg olduğunu belirten İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin “İzmir’in ipekböcekçiliğinde kadimden gelen bir kültürü var. Bu kültür zaman içerisinde maalesef azalmış. Hem Bakanlığımız hem de Koza Birliğin destekleriyle bu üretimi artırıyoruz. Ülkemizde 2024 yılında 85 ton yaş koza üretilmiş. İzmir’de bu rakam 2 ton. Çok daha iyi yerlerde olmamız gerektiğine inanıyor ve bu noktada çalışmalar yapıyoruz. Ama asıl iş hanımefendilere düşüyor. Evlerde küçük aile işletmeleri şeklinde bu üretimi yapıyorlar. Hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de ev içerisindeki atık iş gücünün değerlendirilmesini sağlıyorlar. İzmir’de şu anda 100 civarında üreticimiz var. Kiraz, Beydağ ve Ödemiş ilçemizde yoğun olarak bulunan bu üreticilerimizin sayısını da artıracağız. İlçe Müdürlerimiz bu noktada gerekli çalışmaları yapıyorlar” dedi.

İpekböceği üretimi yapan kadınlara desteklerin sadece Bakanlık tarafından verilen üretim desteği olmadığı bunun yanında İzmir Valiliğinin de önemli destekleri olduğunu belirten Şahin “Sayın Valimiz hem geçen yıl hem de bu yıl üreticilerimize desteklerini eksik etmedi. Verilen kerevetlerin yanı sıra bu yıl denemesini yapacağımız askıları da üreticilerimize teslim edeceğiz. Hem Bakanlığımız hem de yerel yönetimlerin destekleriyle üreticilerimizin daha temiz şartlarda üretim yapmasını sağlayacağız” dedi.