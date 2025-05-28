Bursa Teknik Üniversitesinde, Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar ve BTÜ Yönetimi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İTBF) öğrencileri ile bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ), ortak akılla yönetim anlayışının en önemli paydaşlardan olan “öğrencilerin” taleplerine, üniversite yönetimi kulak vermeye devam ediyor. Bu kapsamda daha önce öğrenci toplulukları ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencileriyle gerçekleştirilen “öğrenci-rektör” buluşması, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğrencileriyle devam etti. Öğrencilerle, Yıldırım Bayezid Yerleşkesi Kırmızı Salon’da buluşan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar’a; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Uyanık, Genel Sekreter Selim Uzun ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hilal Yıldırır Keser de eşlik etti.

ÖĞRENCİ ODAKLI PROJELER ARTARAK DEVAM EDECEK

Programın açılışında konuşan Rektör Naci Çağlar, öğrencilerin her birinin kendilerine emanet olduğunu, dolayısıyla her zaman öğrenciler için en iyisini yapmaya devam edeceklerini söyledi. Rektör Çağlar, “Sizlerin fikirleri, bizler için çok kıymetli. Bu tür buluşmaları düzenleyerek siz değerli öğrencilerimizin sesini daha yakından duymak ve varsa sorunlarınıza çözüm üretmek istiyoruz. Çünkü bizler için en önemlisi, öğrencilerimizin kendilerini üniversitelerinde mutlu hissetmesi. Dolayısıyla öğrenci odaklı çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz” diye konuştu.

ÖĞRENCİ YURTLARI İLK ALIMLARINI YAPMAYA HAZIRLANIYOR

Üniversitenin geleceğine dair hedefleri ve projelerini öğrencilerle paylaşan Rektör Çağlar, BTÜ’yü akademik ve sosyal yönden daha da geliştirmek adına çalışmaların sürdüğünü vurguladı. İnşaatı devam eden öğrenci yurtları hakkında bilgi veren Rektör Çağlar, kız ve erkek öğrenci yurtlarının yeni dönemde öğrenci kabul edeceğinin müjdesini verdi. Yıldırım Beyazid Yerleşkesindeki spor salonuna ilave olarak Mimar Sinan Yerleşkesi’nde yeni spor alanlarının yapılacağını ifade eden Rektör Çağlar, üniversitenin sosyal yönden imkanlarını artırmayı hedeflendiklerini söyledi. Rektör Çağlar, “Bu üniversite sadece bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda sizin yuvanız. Burada kendinizi ifade edebileceğiniz, geliştirebileceğiniz, hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir ortam yaratmak için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

Rektör Çağlar’ın konuşmasının ardından, öğrenciler söz alarak sorun ve taleplerini dile getirdi. Öğrencilerden gelen tüm talepler yönetim tarafından kayda alındı. Rektör Çağlar, iletilen soru ve önerilerin takipçisi olacağını, öğrenci buluşmalarının diğer üç fakülteyle de gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.