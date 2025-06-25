Orman Genel Müdürlüğü, İzmir’in Aliağa ilçesi Bozköy mevkiinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildiğini duyurdu. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.İZMİR (İGFA) - İzmir’in Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi’nde bugün saat 12:30 sıralarında başlayan orman yangınına, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun bir şekilde müdahale ediliyor.

Orman Genel Müdürlüğü’nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan mücadelenin sürdürüldüğü belirtildi.

Yangına, Orman Genel Müdürlüğü’ne ait 11 uçak, 13 helikopter, 32 arazöz, 10 su ikmal aracı, 5 dozer ve 450 kişilik bir ekiple müdahale ediliyor.

???? İzmir / AliağaAliağa Bozköy mevkiinde meydana gelen orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor. #YeşilVatan#OrmanıKoru#YangınıÖnle pic.twitter.com/Q64CEurBLw— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) June 25, 2025

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlerin, Foça ilçesi Ilıpınar Mahallesi yönüne ilerlediği ve bölgedeki bazı evlerin tedbir amaçlı tahliye edildiği bildirildi.

Orman Genel Müdürlüğü, “Yeşil Vatan’ı koruma” hedefiyle yangını en kısa sürede kontrol altına almak için çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurguladı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin yoğun çabası sürüyor.