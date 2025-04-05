İzmir Aliağa Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı, Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonu’ndaki oturum 4 Mart 2025 tarihli meclis tutanağının okunup onaylanması ve Denetim Komisyonu Raporu’nun meclisin bilgisine sunulmasıyla başladı.İZMİR (İGFA) - Denetim komisyonu raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan İzmir Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, denetim komisyonu raporuna hiçbir şekilde müdahalelerinin olmadığı gibi raporun bağımsız bir denetçi tarafından da denetlendiğini söyledi. Alınan ekmekten tutun da tüm harcamaların denetim komisyonu raporunda yer aldığını belirten Başkan Serkan Acar, doğrudan temin, personel giderleri ve sürdürülebilir bütçe hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Başkan Serkan Acar, yasal doğrudan temin limitinin bütçenin yüzde 10'unu aşmaması gerektiğini, Aliağa Belediyesi’nde ise bu oranın yüzde 4 civarlarında kaldığını ve bunun örneği olmayan bir başarı olduğunu söyledi.

Belediyeleri en çok zorlayan kalemlerden birinin personel giderleri olduğunun altını çizen Başkan Serkan Acar, “Personel giderlerinde bütçenin yüzde 30’u yasal limit olarak kabul ediliyor. Yapılan son zamlardan sonra personel giderlerimizde artış oldu. Geçen sene bütçenin yüzde 16’sı seviyelerindeydik. Bu sene ise bu oranı yüzde 22 seviyelerinde tuttuk. Büyükşehir dahil, İzmir’de yasal limitin altında kalmayı başaran başka bir belediyeyi örnek veremezsiniz. Maaşları düzenli ödeyen bir belediyemiz var” ifadelerini kullandı.

Önemli olanın ekonomik anlamda sürdürülebilir bir bütçe oluşturmak olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Serkan Acar, “Bütçemizin yüzde 64’ü ile mal ve hizmet alımı yapıyoruz. Çünkü yatırım yapan bir belediyeyiz. Yatırımlar konusunda yol ve cadde yapımları da yer alıyor. Yeri geliyor büyükşehrin görev alanına giren yolları da yapıyoruz” dedi.

