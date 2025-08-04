Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, iklim değişikliği ve kuraklık gibi küresel risklerin her geçen gün arttığı günümüzde, suyun güvenli bir şekilde depolanmasını sağlayan projelere öncelik veriyor.KOCAELİ (İGFA) - Kent genelinde vatandaşların kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna erişimini güvence altına almak amacıyla hayata geçirilen su depoları, aynı zamanda geleceğe yönelik stratejik birer yatırım niteliği taşıyor. Bu kapsamda İzmit Cedit Mahallesi’nde inşa edilen 2.000 metreküplük terfili içme suyu deposu çalışmalarında sona yaklaşıldı.

SUYUN GELECEĞİ İÇİN PROAKTİF YATIRIMLAR

Küresel iklim değişikliğiyle birlikte su kaynakları üzerindeki baskı her geçen gün artarken, İSU Genel Müdürlüğü suyun korunması, verimli kullanımı ve güvenli bir şekilde depolanması adına proaktif adımlar atıyor. 50 metreküpten 5.000 metreküpe kadar farklı ölçeklerde birçok içme suyu deposu inşa eden İSU, bu yatırımlarla suyun sürekliliğini ve kalitesini güvence altına alıyor. İzmit Cedit Mahallesi Eski Taş Ocağı Sokak'ta inşa edilen modern su deposu projesinde sona yaklaşıldı. Yeni depo, sürdürülebilir su temini stratejinin önemli bir halkasını oluşturuyor.

TERFİ MERKEZİ VE 905 METRELİK BAĞLANTI HATTI

Önümüzdeki hafta devreye alınması planlanan 2.000 metreküplük içme suyu deposu yapım işi kapsamında bir adet terfi merkezi inşa edilirken, deponun mevcut şebekeye entegrasyonunu sağlamak amacıyla 905 metre uzunluğunda içme suyu bağlantı hattı altyapısı da tamamlandı. Bölgenin topografyasına uygun olarak planlanan bu altyapı çalışmaları, suyun daha verimli bir şekilde iletimini sağlayacak.

DEPO ZEMİNİNDE TAŞ DUVAR UYGULAMASI

Yapım çalışmaları sürecinde zemin tesviye işlemleri de titizlikle yürütüldü. Bu kapsamda, deponun alt kotunda dolgu ve zemin sağlamlaştırma çalışmalarının yanı sıra dayanıklılığı artırmak amacıyla taş duvar uygulaması da gerçekleştirildi.

KOCAELİ’NİN GELECEĞİNE YATIRIM

Her geçen gün büyüyen Kocaeli’nin artan su ihtiyacına kalıcı çözümler üretmek için çalışmalarını sürdüren İSU Genel Müdürlüğü, bu projelerle sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da karşılamayı hedefliyor. Suyun stratejik bir kaynak olduğu bilinciyle yürütülen bu yatırımlar, kentin iklim değişikliğiyle mücadelesinde güçlü bir dayanak oluşturuyor.