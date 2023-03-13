Bayburt Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa Bayburt Vali Vekili Emine Dilce, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Serdal Salık, İl Müdürleri, STK Temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından icra edilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış ve protokol konuşmalarının ardından öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu, gösteriler sergilendi.

İstiklal Marşı’nın Kabulü Ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Programı, “Vatan Şairi Mehmet Akif” konulu resim, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere verilen ödüllerin ardından sona erdi.