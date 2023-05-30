29 Mayıs 1453 İstanbul’un Fethi münasebetiyle Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan salon programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, İl Milli Eğitim yöneticileri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen programda fetih suresi ve akabinde İstanbul’un Fethi manzumesi okundu. Programın devamında Fatih Sultan Mehmet’in hayatı ve İstanbul’un Fethi adlı belgesel izlendi.

Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda gerçekleşen İstanbul’un Fethi kapsamındaki kutlamalar, öğrencilerin “Fetih” adlı gösterisiyle sona erdi.