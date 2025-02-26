İstanbul Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen Beylikdüzü Sanat Buluşmaları Satır Arası Sohbetleri’nin ikinci konuğu fotoğrafçı ve seyyah Özcan Yurdalan oldu. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen söyleşide fotoğrafçılığın optik bilimi ve resim sanatının içinde gelişen tarihini anlatan Yurdalan, tarihte iz bırakmış kadın fotoğrafçıların hikâyelerine de değindi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü Belediyesi’nin sanatın her alanından isimleri sanatseverlerle buluşturduğu “Sanat Buluşmaları” devam ediyor. İlk olarak oyuncu ve yazar Ercan Kesal’ı ağırlayan Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nin (BAKSM) bu haftaki konuğu fotoğraf sanatçısı Özcan Yurdalan oldu. Bir gezgin ve yazar olarak da tanınan Yurdalan, "Fotoğrafın Gizli Bırakılmış Tarihi" başlıklı söyleşisinde dinleyicileri MÖ. 500’lerden bugüne, MoZi’denİbn-i Heysem’e, Da Vinci’den dijital fotoğraf makinelerinin mucidi Steve Sassol’a uzanan bir yolculuğa çıkardı. Sanatçı, konuşmasının bir bölümünü de Türkiye ve dünyadaki tanınmış kadın fotoğrafçıların önemine ayırdı. Fotoğrafçılığın toplumsal tarihine odaklanmak gerektiğini belirten Yurdalan, söyleşisinde fotoğrafın bir sanat olmanın ötesine geçip, belgeleme aracı olmasının üzerinde durdu.

“Türkiye sözlü bir kültüre sahip, fotoğrafa hak ettiği değer verilmiyor”

“Fotoğrafın tarihini sadece Batı’daki gelişmelerden başlatarak anlatmak doğru değil” diyen Özcan Yurdalan;Buda, Konfüçyus ve Sokrates’ten başlayarak anlattığı fotoğrafçılık tarihini Sanayi Devrimi, Amerikan İç Savaşı ve Afrika’nın sömürgecilik tarihiyle içe içe geçirip, her biri belge niteliğindeki unutulmaz fotoğrafları bir slayt gösterisi eşliğindeBAKSM’yi dolduran dinleyicilereaktardı. Dünyadan;ConstanceTalbot, Julia MargeretCameron, HarrietChalmers Adams, Marie El Khazen, Kerime Abbud, GerdaTaro, Kati Horna; Türkiye’den ise Naciye Sultan ve Muzaffer Hanım gibi çektikleri fotoğraflarla iz bırakmış kadın sanatçıların önemini vurgulayan Yurdalan, bu isimler arasında İstanbullu Ermeni sanatçı Maryam Şahinyan’ınaltını çizdi. Türkiye’nin sözlü bir kültüre sahip olduğunu, dolayısıyla resme ve fotoğrafa hak ettikleri değerin verilmediğini, Kurtuluş Savaşı’ndan bile birkaç fotoğrafın günümüze ulaşabildiğini açıklayan Yurdalan, “Fakat Meryem hanım çok önemli bir isim. Onun 1930’larda çektiği 200 bin fotoğraf 2011’de kamuya açıldı. Bu müthiş bir rakam gerçekten.Ve her ne kadar stüdyo ortamında çekilmiş olsalar da dönemin giyim kuşamı ve ruh hali hakkında bize çok önemli bilgiler veriyorlar” dedi.