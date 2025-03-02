İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği organizasyonlarla meydanlar, Ramazan’ın ruhunu yansıtan etkinliklerle doldu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’un dört bir yanında kurulan iftar çadırlarında ve ücretsiz dağıtılan iftarlıklarda binlerce İstanbullu oruçlarını açtı. Mobil büfeler aracılığıyla vatandaşlara kumanya ve sıcak çorba dağıtılırken, İstanbullular, iftar çadırlarında bir araya gelerek paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikteliğin mutluluğunu yaşadı.

Esenyurt, Bahçelievler ve Sancaktepe meydanlarında toplam 7 bin 500 kişiye iftar verilirken, mobil büfelerle de şehir genelinde binlerce kişiye iftarlık ulaştırıldı.