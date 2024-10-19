İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve gelenekselleşen Kültür Buluşmaları, bu hafta Erzurum’un kültürel zenginliklerini İstanbullularla buluşturuyor. 17-20 Ekim tarihleri arasında Yenikapı Etkinlik Alanı’nda gerçekleşecek etkinlik, hem eğlence hem de gastronomi deneyimi sunuyor. Kültür Buluşmaları, konserlerden tiyatro gösterilerine ve Aşıklar Şöleni’ne kadar birçok aktiviteyi barındırıyor. Katılımcılar, Erzurum’un kültürel mirasını keşfederken aynı zamanda sevilen sanatçıların konserleriyle de keyifli anlar yaşayacaklar. Etkinlik, 20 Ekim Pazar akşamı Güler Duman konserinin ardından sona erecek.İSTANBUL (İGFA) - Memleket özlemi yaşayan İstanbulluları kendi kültürleri ile bir araya getiren Kültür Buluşmaları’nda bu hafta Erzurum rüzgarı esiyor. İBB ev sahipliğinde 17 Ekim Perşembe günü başlayan ve 20 Ekim Pazar gününe dek sürecek olan Kültür Buluşmaları, Erzurum’un kültürel zenginliğini keşfetmek ve yöresel lezzetlerin tadına varmak isteyenleri Yenikapı Etkinlik Alanı’nda bir araya getiriyor.

Etkinlik alanında, Erzurum mutfağının en özel yemekleri tezgâhlarda görücüye çıkarken katılımcılar, organik yöresel ürünlerle tanışma fırsatı bulacaklar.

Erzurum Kültür Buluşmaları, konserler, tiyatro gösterimleri, şiir dinletileri ve Aşıklar Şöleni gibi çeşitli etkinliklerle dolu bir program sunuyor. Bu kapsamda Güler Duman, Özcan Türe ve Nurullah Akçayır gibi sevilen sanatçılar da İstanbullularla buluşuyor.

Erzurum Kültür Buluşmaları Program Akışı

19 Ekim Cumartesi

• 13.30: Konser - Mücahit

• 14.00: Konser - Vahit Alkır

• 14.30: Konser - Selami Durmuş

• 15.00: Protokol Açılışı

• 15.30: Yöresel Halkoyunu - Erzurum Baş Barı

• 16.00: Konser - Taner Mutlu

• 16.30: Tiyatro - Ben Alvarlı Efe

• 17.00: Âşıklar Şöleni

• 17.30: Konser - Hakim Doğan

• 18.00: Konser - Gülay Özer

• 18.30: Konser - Fatih Koçak

• 19.00: Konser - Dilek Şimşek

• 20.00: Konser - Nurullah Akçayır

20 Ekim Pazar

• 13.00: Konser - Melik Öztürk

• 13.30: Konser - Ayaz Toprak

• 14.00: Konser - Ülkü Eyüpoğulları

• 14.30: Konser - Kıyas Doğukan

• 15.00: Âşıklar Şöleni

• 15.30: Şiir Dinletisi - Güler Kahraman

• 16.00: Konser - Abdullah Erkal

• 16.30: Tiyatro - Orta Oyunu

• 17.00: Konser - Taha İmre

• 17.30: Konser - İsmail Bingöl

• 18.00: Konser - Burhan Topal

• 18.30: Konser - Özcan Türe

• 19.30: Konser - Güler Duman

Yenikapı Etkinlik Alanı’ndaki Kültür Buluşmaları’nın Erzurum’dan sonraki takvimi şöyle:

24-27 Ekim - Tokat Kültür Buluşmaları

31 Ekim-3 Kasım - Trabzon Kültür Buluşmaları