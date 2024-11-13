İstanbul'da Yenikapı Etkinlik Alanı’nda gelenekselleşen ‘Kültür Buluşmaları’nda 14-17 Kasım tarihleri arasında Ordu rüzgarı esecekİSTANBUL (İGFA) - İstanbul Yenikapı'daki 'Kültür Buluşmaları’nda konserlerden halk oyunu gösterilerine kadar pek çok etkinlik yer alıyor.

Memleket özlemi yaşayan İstanbulluları her hafta farklı bir ilin kültürüyle bir araya getirdiği etkinlikler 21-24 Kasım Sinop, 28 Kasım- 1 Aralık Kastamonu, 5-8 Aralık Gümüşhane Kültür Buluşmaları ile devam edecek.

Eylül ayında Gaziantep’le başlayan Kültür Buluşmalarında bu hafta Ordu rüzgarı esecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 14 Kasım Perşembe günü başlayan ve 17 Kazım Pazar gününe kadar sürecek olan Kültür Buluşması, Ordu’nun kültürel zenginliğini keşfetmek ve yöresel lezzetlerin tadına varmak isteyenleri Yenikapı Etkinlik Alanı’nda bir araya getirecek.