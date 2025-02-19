Meteoroloji'nin günlerdir yaptığı uyarıların ardından öğle saatlerinden sonra İstanbul ve Ankara'da etkisini göstermeye başlayan kar yağışı sonrasında gerek Büyükşehir belediyeleri, gerekse valilikler aracılığıyla vatandaşlara zorunlu olmadıkça şahsi araçlarla dışarıya çıkmamaları konusunda çağrı yapıldı.İSTANBUL - ANKARA (İGFA) - 24 Şubat Pazartesi günü akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesinin beklenen kar yağışının vatandaşların hayatında oluşturabileceği olumsuz etkilerine yönelik İstanbul ve Ankara'da adeta alarma geçildi.

Her iki şehirde gerek Büyükşehir, gerekse Valilikler aracılığıyla uyarılar yapıldı.

Kar yağışının vatandaşların hayatında oluşturabileceği olumsuz etkilerin önüne geçebilmek için hayata geçirilen tedbirler kapsamında Ankara’da etkili olan kar yağışına karşı 220 iş makinesi, 1400 personel ve 630 araçla sahada olduklarını belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 7/24 görev başında olduklarını, ana arterler, caddeler ve hastane yolları öncelikli olarak açıldığını ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarımız sürdüğü belirtildi.

İstanbullulara önemli çağrımızdır; Bu gece hava sıcaklığı daha da düşecek, kar yağışı daha da artacak, buzlanma ve don vakaları görülecek. Zorunlu olmadıkça kesinlikle şahsi araçlarınızla trafiğe çıkmayınız. Tüm ekiplerimiz ve araçlarımız sahada olmaya devam edecek. pic.twitter.com/dQcMsrrPaG— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 19, 2025

Afet İşleri Daire Başkanlığı AKOM'dan İstanbullulara çağrıda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, bu gece hava sıcaklığının daha da düşeceği, kar yağışının daha da artacağı ve buzlanma ile don vakalarının artacağına dikkati çekerek, "Zorunlu olmadıkça kesinlikle şahsi araçlarınızla trafiğe çıkmayınız" uyarısında bulundu.

Tüm ekip ve araçların sahada olmaya devam edeceği belirtilidi.

İstanbul Valiliği ise, il genelindeki yoğun kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla 20 Şubat 2025 Perşembe günü İstanbul'daki tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime ara verildiği, alan kamu personellerinin idari izinli sayılacağı bidirildi.

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi de, http://kartakip.ankara.com.tr sistemi aracılığıyla yolların durumu kontrol edilebiliyor.