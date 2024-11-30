İstanbul Üsküdar Belediyesi tarafından daha önce Ünalan ve Küçük Çamlıca mahallelerinde başlatılan ring seferlerine Mehmet Akif Ersoy mahallesi de ekleniyorİSTANBUL (İGFA) - Daha önce Ünalan ve Küçük Çamlıca mahalleleri arasında ulaşım kolaylığı sağlamak amacıyla ring seferleri başlatan İstanbul Üsküdar Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ring seferlerini ilave etti.

Üsküdar Belediyesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde ulaşım kolaylığını sağlamak amacıyla yeni bir ring seferi daha başlatılıyor.

İlçede ulaşım kolaylığını artırmak amacıyla daha önce Ünalan ve Küçük Çamlıca mahalleleri arasında faaliyete giren ring seferinin ardından, gelen talepleri değerlendiren Üsküdar Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yeni ücretsiz bir ring seferini hizmete sunuyor.

Seferler, 2 Aralık Pazartesi günü hizmete sunulacak.