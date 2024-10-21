Üsküdar Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı açılışı, düzenlenen törenle gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - Pek çok akademik çalışmanın öncülüğünü yürüten Üsküdar Üniversitesi’nin 2024-2025 Akademik Yılı törenle açıldı.

Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonu’ndaki törenin açılış konuşmalarını Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve Rektör Prof. Dr. Nazife Güngör yaptı.

Konuşmasına Üsküdar Üniversitesi ve NPİSTANBUL Hastanesi araştırmacıları olarak 15-18 Ekim 2024 tarihleri arasında Kanada Toronto’da düzenlenen “EEG ve Klinik Nörobilim Derneği (ECNS) 2024 Kongresi” ne atıf yaparak başlayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, ‘Yapay zekâ ve psikiyatrik hastalıklarda kullanımı’ sunumu ve araştırmalarının katılımcılarla çok ilgi çektiğini kaydetti.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, yaptığı konuşmada, her açılışın yeni bir başlangıç olduğunu ve yeni başlangıçların da eskilerin gözden geçirilmesi ve onun üzerine daha fazla neler yapılabilir ile ilgili bazı adımlar atmak olduğunu ifade ederek, üniversite olarak yapay zekayı Türkiye'de ilk dillendiren kurum olduklarını ve 2013'te ilk bilim ve fikir festivali yaparken konusunun da yapay zeka olduğunu hatırlattı.

Moleküller biyoloji ve genetiği, sinir bilimlerini, sağlığı, mühendisliği birleştirmek gibi hedeflerinin olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, üniversitenin projelerinde araştırma görevlileri, öğrenci ve hocaların olmasının gerçekten çok sevindirici olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Şu andaki yeni öğretim modeli, bütün dünyadaki yeni eğitim modeli proje tabanlı eğitim. Liselerde bile proje tabanlı eğitim var. Proje tabanlı eğitimin olduğu bir yerde, herhangi bir işi yaparken projelendirerek yapmayı, bunu hedefleyen bir eğitim sisteminde bilim felsefesinde değişiklik var. Biz bu konuda ilk adımları atanlardan olmaya çalıştık ve bunu da yapmaya çalışıyoruz. İkinci sınıflarda proje kültürü dersi, üçüncü sınıflara projeyle ilgili rapor yapılması dersi koyduk. Dördüncü sınıfta da mezuniyet projesi var. Proje tabanlı eğitim vurgusu bütün dünyada küresel olarak artıyor.” dedi.

Katılımın oldukça yoğun olduğu törende, Akademik Yükseltme ve Cübbe Giyme ile 2024 Doktora Mezunları Diploma Takdim Merasimi de gerçekleştirildi. Doçentlikten Profesörlüğe, Dr. Öğretim üyeliğinden Doçentliğe yükseltilen akademisyenler cübbe giydi. Ayrıca Araştırma ve Öğretim Görevliğinden Dr. Öğretim Üyeliğine yükseltilen akademisyenler de cübbelerini törenle giydi. Cübbeleri Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve Prof. Dr. Nazife Güngör giydirdi.

Programda 2024 yılı doktora mezunları da diplomalarını törenle aldı.