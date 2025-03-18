İstanbul Üniversitesi, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 28 kişinin diplomalarının 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle iptal edildiğini duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği 61. toplantısında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasına konu olan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın 17 Şubat 2025 tarihli “Araştırma Raporu”nda yer alan tespitler çerçevesinde Üniversitemizde görevlendirilen İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan raporu görüştü.

Söz konusu rapora göre YÖK kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı olarak 1990 yılında üniversitenin İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden kaydı silinen 10 kişinin yatay geçiş kararlarının; geri kalan ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın “Araştırma Raporu”nda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verildi.

Konuyla ilgili kamuoyu duyurusu yapan İstanbul Üniversitesi, üniversitenin tüm fakültelerinde yapılmış olan yatay geçişlerle ilgili inceleme ve araştırmalara devam edilmesine ve akabinde gerekli iş ve işlemlerin tesis edilmesine karar verildiğini duyurdu.

Üniversite Yönetimi, alınan karar ve bu karara dayanak teşkil eden tüm bilgi ve belgelerinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve YÖK'e ivedilikle gönderileceğini açıkladı.