Nişantaşı, Şişli Belediyesi'nin katkılarıyla 2025'e hazırlanıyor. Rumeli Caddesi dev yılbaşı takıyla, Abdi İpekçi Meydanı ışıklı koridorlarla, Maçka Parkı eğlenceli aktivitelerle donanıyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’un prestijli semti Nişantaşı, 2025 yılına merhaba demeye hazırlanırken, Şişli Belediyesi’nin katkılarıyla yılbaşı kutlamaları benzersiz bir atmosferde gerçekleştiriliyor. Nişantaşı, ışıl ışıl süslemelerle donatılırken hem görsel bir şölen sunuyor hem de toplumsal birlikteliği, umut ve neşeyi vurgulayan etkinliklerle yeni yıl coşkusunu şehre taşıyor.

RUMELİ CADDESİ’NDE BÜYÜK YILBAŞI TAKI

Nişantaşı’nın en ikonik caddelerinden biri olan Rumeli Caddesi, bu yılbaşında dev bir yılbaşı takı ile karşılıyor ziyaretçilerini. Bu büyüleyici süsleme, semtin simgelerinden biri haline gelerek yılbaşı etkinliklerine adeta giriş yapmayı simgeliyor. Geleneksel ve modern dokunun birleştiği bu özel noktada, şehre estetik bir hava katılmakla birlikte, 2025’in umut dolu bir başlangıç olacağı mesajı veriliyor.

Abdi İpekçi Meydanı’nda Büyük Yılbaşı Ağacı ve Işık Koridorları

Abdi İpekçi Meydanı, yılbaşında adeta ışıl ışıl parlıyor. Meydanda kurulan dev yılbaşı ağacı, etrafındaki ışıklı koridorlar ve dekoratif süslemeler ile ziyaretçilere unutulmaz bir yılbaşı deneyimi sunuyor. Caddenin yapısına uygun olarak, yüksek geçişli ışıklandırmalar ile oluşturulan yürüyüş alanları, her adımda yılbaşı coşkusunu hissedebilmenizi sağlıyor.

MAÇKA PARKI’NDA RENKLİ ve NEŞELİ BİR ATMOSFER

Maçka Parkı, her yaş grubuna hitap eden etkinliklerle dolup taşacak. Çocuklara yönelik özel içeriklerle süslenen park, hediye paketleri, ışıklı toplar ve interaktif alanlarla büyülü bir yılbaşı atmosferi sunacak. Sanatçılar Parkı’nda ise tematik fotoğraf köşeleri ve eğlenceli aktiviteler ziyaretçileri karşılayacak. Her yaştan birey, parkta yılbaşı ruhunu en eğlenceli şekilde yaşayacak.

MISTIK PARKI ve SOKAK GÖSTERİLERİ

Mıstık Parkı, renkli ışıklarla aydınlatılarak, gece boyunca sokak gösterilerine ev sahipliği yapacak. Ziyaretçiler, unutulmaz bir deneyim yaşarken, eğlenceli etkinlikler ile yeni yılın neşesini hissedecekler.

Bu yılki etkinliklerde, çevre dostu bir yaklaşımbenimsenerek enerji verimliliği yüksek LED aydınlatmalar kullanıldı. Trafik güvenliği göz önünde bulundurularak yapılan aydınlatma düzenlemeleri hem şehri ışıklarla donatırken hem de günlük yaşamın akışını olumsuz etkilemiyor.

YÜKSEK TEKNOLOJİ ile ETKİNLİK MONTAJI

Şişli Belediyesi, yılbaşı etkinliklerinin kurulumu için yüksek teknoloji ve titiz bir çalışma yürütüyor. 100 kişilik atölye ekibi ve 70 kişilik saha ekibi, etkinlik alanlarında güvenli ve hızlı montajlar gerçekleştirirken, trafik akışını bozmadan etkinlik hazırlıkları tamamlandı. Ayrıca, montaj sürecinde 8 vinç kullanılarak etkinliklerin hızlı ve güvenli şekilde yapılması sağlandı.

NİŞANTAŞI 2025’e IŞIK ve NEŞE ile GİRİYOR

Şişli Belediyesi’nin organizasyonuyla Nişantaşı, 2024’ün zorlu günlerini geride bırakıp 2025 yılına umutla ve neşeyle giriyor. Yeni yıl etkinlikleri, sadece görsel bir şölen sunmakla kalmayıp, toplumsal birliği ve dayanışmayı pekiştirecek şekilde tasarlandı. Bu yıl, enerji verimliliği, kapsayıcı etkinlikler ve sanatsal dokunuşlarla Şişli, Nişantaşı, 2025’e en iddialı giren ilçelerden biri olma yolunda ilerliyor.

Nişantaşı’ndaki bu renkli etkinlikler, şehre hem görsel bir şölen sunarken hem de tüm İstanbulluları bir araya getirerek, özlenen yılbaşı ruhunu yaşatıyor.