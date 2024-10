Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentinde bulunan Türkevi’nde Anadolu Ajansı’nın düzenlediği İstanbul Photo Awards’un 10. yılına özel sergi, sanatseverlerle buluştu.Özlem Özgüt Yörekli - abdpost.com / ABD (İGFA) - ABD New York'taki Türkevi'ndeki açılış etkinliğine Türkiye’nin New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, AA Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan, AA Görsel Haberler Direktörü Fırat Yurdakul ile çok sayıda diplomat ve akademisyen katıldı.

AA Genel Müdürü Serdar Karagöz, bu yıl “Yılın Fotoğrafı” ödülünü kazanan Filistinli fotoğrafçı Mohammed Salem’in “Yeğeninin Ölü Bedenine Sarılan Filistinli Kadın” adlı çalışmasının, insan acılarını belgelemenin ötesinde toplumların kolektif hafızasını inşa ettiğini ifade etti. Karagöz, AA olarak misyonlarının toplumsal sorunları evrensel bir sahneye taşımak olduğunu söyledi.

Sergide Spor, Doğa ve Çevre, Genç Fotoğrafçı ve Günlük Yaşam ve gibi birçok kategoride fotoğraf yer aldı.

SERGİDE KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNİN İZLERİ

ABDPost.Com'un haberine göre sergide, Filistin’den Kahramanmaraş depremine, Meksika suç örgütlerinden Afganistan mülteci kamplarına kadar birçok önemli olayın belgeleri yer alırken, spor dünyasına damga vurmuş fotoğraflar da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sergi açılışına katılan misafirlere Türkevi'nde birbirinden güzel tatlar ikram edildi. İstanbul Photo Awards, 10 yıl içinde 18 bin fotoğrafçıyı ve 185 bin fotoğrafı bir araya getirerek katılım rekoru kırdı. Bu yıl 20 binden fazla fotoğraf başvurdu.

Turkcell, Sony, TİKA ve Türk Hava Yolları’nın sponsorluk desteğiyle düzenlenen sergi, 21 Ekim’e kadar Türkevi’nde, 7-12 Kasım tarihleri arasında da Manhattan’daki Blue Gallery’de ziyaret edilebilecek.