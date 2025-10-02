İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı uyuşturucu operasyonunda 189 “torbacı”nın yakalandığını duyurdu. 171 şüpheli tutuklandı, 18’ine adli kontrol uygulandı. Yerlikaya: “Mücadelemiz, gençlerimizi zehir tacirlerinden korumak için; bu, insanlık suçu.ANKARA (İGFA) -İçişleri Bakanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’nün çalışmaları sonucu İstanbul, Diyarbakır, Kocaeli, Ağrı, Kırıkkale, Samsun, Siirt ve Tekirdağ’da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Sokak aralarında uyuşturucu satan “torbacılar”ın hedef alındığı operasyonlarla ilgili ayrıntıları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya paylaştı.

Bakan Yerlikaya, şüphelilerin teknik ve fiziki takiplerle delillendirilerek yakalandığını belirterek, “Elde edilen bilgiler titizlikle analiz edildi. 189 torbacı gözaltına alındı; 171’i tutuklandı, 18’ine adli kontrol verildi” dedi.

Mücadelelerinin uyuşturucudan gençlerimizi ve vatandaşlarımızı korumak olduğunu ifade eden Bakan Yerlikaya, "Bu, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için bir insanlık suçu. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.