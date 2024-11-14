Zaman zaman vatandaşlara uyarılarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İstanbul İtfaiyesi, mutfakta alınması gereken yangın önlemlerine karşı uyarıcı bir paylaşımda bulundu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, mutfakta alınması gereken yangın önlemleri ile ilgili uyarıcı paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından vatandaşları alması gereken tedbirler konusunda uyaran İtfaiye, olası yangınlara karşı şu önlemlere sıraladı: