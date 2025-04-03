İstanbul’un tarihi ve kültürel mirası açısından son derece hassas bir konumda yer alan Sultanahmet Meydanı’nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan ve imar planlarında “park” ve “kısmen yol” fonksiyonunda yer alan 98 ada 14 parseldeki ruhsatsız yapı, koruma kurulu kararları ve ilgili mevzuat çerçevesinde yasal olarak kaldırıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un tarihi ve kültürel mirası açısından önemli noktalarından biri olan Sultanahmet Meydanı’nda İBB mülkiyetinde bulunan, imar planlarında 'park' ve 'kısmen yol' olarak belirlenmiş alanda, restoran olarak kullanılan ruhsatsız yapıyı yıktı. Büyükşehir'den yapılan açıklamada söz konusu alanın, yasal süreçleri tamamladıktan sonra halkın kullanımına kazandırılacağı belirtildi.

"Söz konusu taşınmaz, Kentsel, Kentsel Arkeolojik Sit Alanında kalmakta ve üzerinde herhangi bir yapılaşmaya izin verilmemesi gerekmektedir" denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şikayetler doğrultusunda, yapılan incelemeler ve koruma kurulunun 2013 yılında aldığı yapıların kaldırılması kararını tarafımıza iletmesi ile süreç başlamıştır. Yapılan incelemede İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı parselde İsa Yusuf Alptekin Parkı tabelasının olduğu ancak “Türkistan Aşevi” tabela ünvanlı restoran işletmesinin yer aldığı, dosyasında ve yerinde yapılan incelemede 488 metrekarelik açık ve kapalı alanın kullanıldığı ve restoran olarak işletildiği tespit edildi. Yapılan denetim ve resmi yazışmalar sonucunda: yapının herhangi bir yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi veya onaylı projesi bulunmadığı tespit edilirken, işletmenin vergi levhası bulunması ya da ecrimisil ödemesi yapılması, yapının yasal statü kazanmasını sağlamamaktadır.

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 2013 yılında aldığı yıkım kararı doğrultusunda bugüne kadar herhangi bir işlem yapılmayan kaçak restoranla ilgili, işletmecilere gerekli tebligatlar yapılmış, alanın tahliyesi için yasal süre tanınmıştır. İşletmeciler İstanbul Büyükşehir Belediyesince yapılan işlemleri yargıya taşıyarak yıkımı önlemek istemişler ancak, İstanbul 4. İdare Mahkemesince önce yürütmeyi durdurma kararı verilmiş, yapılan savunmaların değerlendirilmesiyle birlikte açılan davayı esastan incelemiş ve davanın reddine karar vermiştir. Bu sürecin ardından ardından Zabıta Dairesi Başkanlığı marifetiyle kaçak işletmenin yıkım işlemi gerçekleştirilmiştir.

Yani, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yaptığı işlemler yargı denetiminden de geçmiş ve hukuka uygun bulunmuştur"

İBB: "İŞGAL ALTINDAKİ TÜM ALANLAR KAZANDIRMAYA DEVAM EDİLECEK"

Bu arada kamuoyunda bu yasal sürecin “siyasi” gerekçelerle gerçekleştirildiği yönündeki iddialar asılsızdır ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğuna dikkati çekilen açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentin meydanlarında, parklarında, kıyılarında, tarım alanlarında, orman alanlarında ve tarihi kültürel alanlarında yürüttüğü kamusal alanların halkın kullanımına açılması ve bu alanlardaki işgallerin kaldırılması için yürüttüğü mücadelenin bir örneğini Sultanahmet’te gösterdiğine dikkati çekilerek, benzer nitelikte yargı süreci devam eden birçok alan bulunduğuna vurgu yapıldı.

Belediye, bu alanların da yasal süreçleri tamamladıktan sonra gerekli işlemler hayata geçirileceği, Sultanahmet, Salacak Sahili, Kadıköy Meydanı, Fındıklı Parkı gibi halkın kullanımına kazandırılacağını duyurdu.