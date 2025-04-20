İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyada cenaze nakil otobüsünün CHP mitingine insan taşıdığı iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın algı operasyonu olduğunu açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 19 Nisan 2025 tarihinde sosyal medyada dolaşıma sokulan ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze nakil otobüsünün CHP’nin Yozgat’taki mitingine insan taşıdığı iddia edilen fotoğrafın, organize bir algı operasyonunun parçası olduğunu açıkladı.

Söz konusu 34 ZC 7853 plakalı otobüsün İBB Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı’na ait resmi bir cenaze nakil aracı olduğunun altı çizilen açıklamada, "Araç, 18 Nisan 2025 saat 21.30’da İstanbul’dan hareket ederek, Zeynep Doğru adlı vatandaşın cenazesini ve 42 yakınıyla birlikte 19 Nisan sabahı Yozgat’ın Saraykent ilçesine ulaştırdı. Cenaze töreninin ardından araç, saat 15.00’te İstanbul’a dönüş için yola çıktı. Paylaşılan fotoğrafın, Saraykent çıkışındaki jandarma kontrol noktasında araç durdurulurken çekildiği belirlendi. Bu fotoğrafın, sonrasında bazı troll hesaplar aracılığıyla organize şekilde sosyal medyada dolaşıma sokulması, belli çevrelerin algı operasyonuna açıkça zemin hazırlandığını göstermektedir" ifadeleri yer aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin cenaze nakil hizmetinin yıllardır ücretsiz ve kesintisiz bir şekilde sunulduğunu, İstanbul dışındaki defin işlemleri için araç tahsisinin rutin bir kamu görevi olduğunun altı çizilen açıklamada, bir vatandaşın acısının ve kamu hizmetinin siyasete alet edilmesinin kabul edilemez olduğu belirtilerek, “Bu organize dezenformasyon sürecinde ihmali veya dahli bulunan tüm kişi ve kurumlar hakkında hukuki süreç derhal başlatılacaktır” denildi.

Belediye yönetimi, vatandaşları bu tür manipülatif paylaşımlara karşı dikkatli olmaya çağırdı.