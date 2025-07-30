stanbul’un Büyükçekmece ilçesi Celaliye Mahallesi Şile Sokak’ta bulunan geniş otluk alanda yangın çıktı. İstanbul İtfaiyesi, yangına müdahale çalışmalarını sürdürüyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’un Büyükçekmece ilçesine bağlı Celaliye Mahallesi Şile Sokak’taki otluk alanda yangın çıktı.
İstanbul İtfaiyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Büyükçekmece Celaliye Mahallesi Şile Sokak üzerindeki geniş otluk alan yanmakta. Ekiplerimiz yangına müdahale etmekte” denildi.
Yangının rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı belirtilirken, itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edilerek söndürme çalışmalarına başladığı bildirildi.
Yangının çıkış nedeni henüz açıklanmazken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çabaları devam ediyor.