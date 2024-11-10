Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'un Beykoz ilçesinde de yağışlı havaya rağmen törenlerle anıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Beykoz ilçesinde aşırı yağışlara rağmen çelenk sunma töreni 15 Temmuz Şehitler Meydanı Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirildi.

Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Boğaz Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yanı sıra ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin hazır bulunduğu törende saatler 09.05’i gösterdiğinde adeta hayat durdu. İki dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. O sırada bayraklar yarıya indirildi.

Derinlere Saygı Dalışı Grubu Beykoz sahilinde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı. Tekneler ve yelkenliler de Türk bayraklarıyla saatlerin durduğu anlamlı anı saygı duruşuyla destekledi.

Programın ikinci bölümü Yücel Çelikbilek Gençlik Merkezi'nde hazırlanan programla devam etti.

Programda öğrenciler solo şarkı performansı ile koro dinletisi, drama ve müzik dinletileri ile harmandalı gösterileri ilgiyle izlendi. Atatürk Haftası kapsamında düzenlenen resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödülleri ilçe protokolüne takdim edildi.

KAYMAKAM SÖZER'DEN MESAJ

Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer, bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 86'ncı ölüm yıldönümünde Türk Milleti olarak bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla andıklarını belirterek mesaj yayımladı. Kaymakam Sözer, mesajında, "Cumhuriyetimizin temel değerlerini koruyarak, kazanımlarını artırarak Türkiye'yi hak ettiği çağdaş seviyelere çıkarma gayreti içerisinde yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi tüm değerleriyle yaşatıp, geliştirip gelecek nesillere devredeceğiz" ifadelerini kullandı.