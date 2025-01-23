İstanbul'da Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanması sonrasında Beşiktaş'ta Belediye Meclis Üyesi Ömer Rasim Şişman başkan vekili seçildi. Şişman, Akpolat'a seslenerek, "Emanetin, emanetimizdir" dedi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle tutuklanması sonrasında geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılması sonrasında belediye meclisi Başkan Vekili seçimi gündem maddesi ile toplandı.

Başkan vekilliği içn tek aday olan en genç meclis üyesi ve Kent Konseyi Genel Sekreteri Ömer Rasim Şişman, yapılan gizli oylamada Beşiktaş Belediye Başkan Vekili olarak seçildi.

Yapılan oylamada 3 boş oya karşılık, 26 oy alan Ömer Rasim Şişman, belediye başkan vekili oldu.

Belediye meclis toplantısını gerçekleştiriyoruz. https://t.co/iWH2AwXiUv— Beşiktaş Belediyesi (@BesiktasBel) January 23, 2025

"EMANETİN EMANETİMDİR"

Seçimler sonrasında meclis kürsüsünde konuşan Beşiktaş Belediye Başkanvekili Ömer Rasim Şişman, bu görevin geçici olduğunu söyledi. Akpolat'ın makam odasını kapalı tutacağını ama belediyenin kapılarının halka ve komşularına sonuna kadar açık olduğunu belirten Şişman, "Bu kenti hep birlikte ve ortak akılla yöneteceğiz" dedi. Şişman, Akpolat'a seslenerek, "Emanetin, emanetimizdir. Emanetin başım gözüm üstüne" dedi.