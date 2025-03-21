İstanbul 1 Nolu Baro Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve 10 kişilik Yönetim Kurulu üyelerinin değişmesi, yerlerine başkalarını seçilmesi talebiyle açılan davada karar verildi. Mahkeme, davanın kabulüne, başkan ve yönetiminin görevine son verilmesine ve yeniden seçim yapılmasına hükmetti. Adalet saraylarının Çağlayan'la sınırlı olmadığını belirten Kaboğlu, "Bugün kara bir gün. Adaletin çöküşüne tanık oluyoruz" dedi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ile yönetim kurulu üyeleri hakkında görevlerine son verilmesi ve yeni baro başkanı ile yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi talebiyle açılan davanın ikinci duruşmasında karar verildi.

İstanbul Baro Başkanı İbrahim Özden Kabaoğlu ve Yönetim Kurulu'nun görevlerine son verildiği kararda, "İstanbul 1 nolu Barosu Yönetim Kurulu Üyeleri olan davalıların 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 77/5. Maddesi gereğince görevlerine son verilmesine, kararın kesinleşmesine müteakip görevlerine son verilen Yönetim Kurulu Üyeleri yerine, bu Kanundaki usul ve esaslara göre, en geç bir ay içerisinde yenilerinin seçilmesine, karardan birer suretin İstanbul 1 nolu Barosu'na, Adalet Bakanlığı'na ve Türkiye Barolar Birliği'ne gönderilmesine karar verildi" ifadeleri yer aldı.

Kaboğlu, söz konusu karar sonrasında İstanbul Adliyesi önünde basın açıklama yaptı.

https://twitter.com/istbarosu/status/1903117574658720206

"ADALETİN ÇÖKÜŞÜNE TANIK OLUYORUZ"

Bugün çok daha güçlü olduklarını belirten Kaboğlu, "Bugün burada Adalet Sarayı'nda belki adaletin çöküşüne tanık oluyoruz. Türkiye'nin adalet sarayları Çağlayan'la sınırlı değildir. Bu büyük haksızlık yeni bir güç vermiştir. Bugün kara bir gün. İnanıyoruz ki, bugün bizim İstanbul Barosu olarak hukukun ortak paydalarında buluşma günüdür. Hukuku etkili kılmak için birlikte çalışacağız" diye konuştu.

"Kuşkusuz haksız kararlarla avukatlık hukuk tarihine, Türk hukuk tarihine sürülen bu kara leke ile avukatların ortak iradesiyle seçilen yönetim kurulunu görevden alabilirler fakat biz ülkemizde hukuk devleti tesis edilinceye kadar sürekli çaba sarfedeceğimizden kuşkunuz olmasın" diyen İbrahim Özden Kaboğlu, "Bugün hukuksuzlukla karşı karşıya bırakanların da bir gün hukuka ihtiyaçları olacaktır. Savunma mesleği kutsaldır. Hukukun üstün ilkeleri doğrultusunda yerine getirilir. Savunma mesleği özerktir, demokratiktir, Türkiye Cumhuriyeti'nin temeldir" dedi.

Hatırlanacağı gibi İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ile yönetim kurulu üyeleri hakkında, sosyal medyadan yayınlanan bir açıklamada "terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar övüldüğü" iddiasıyla resen soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İstanbul Barosu'nun resmi sosyal medya hesabından 21 Aralık 2024'te duyurulan açıklamayla terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in övüldüğü belirtilmişti.