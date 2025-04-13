İstanbul'da Bakırköy Belediyesinin her hafta İspirtohane Kültür Merkezi’nde düzenlediği “Bakırköy Muhabbeti” etkinliği, bu hafta gazeteci ve yazar Deniz Zeyrek ile eğitimci ve yazar Taşkın Çağatay Yamen’i ağırladı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Bakırköy ilçesinde yoğun bir katılımla gerçekleşen “Bir Aydınlanma Devrimi: Köy Enstitüleri” söyleşisinin öncesinde, Taşkın Çağatay Yamen’in yönetmenliğini yaptığı “Son Enstitüler” belgeseli de yayınlandı.

“Bir Aydınlanma Devrimi: Köy Enstitüleri” başlıklı söyleşi öncesinde Taşkın Çağatay Yamen’in yönetmenliğini yaptığı, köy enstitülü önemli isimlerin yer aldığı “Son Enstitüler” belgeseli de yayınlandı. Söyleşide, gazeteci ve yazar Deniz Zeyrek ile eğitimci ve yazar Taşkın Çağatay Yamen, köy enstitüleri konusunu kuruluş ve kapatılma süreçlerinden ülke adına değerli eğitimci ve aydınları yetiştirmesine kadar örnekleriyle ele aldı. Program sonunda, vatandaşlar konuklara soru sorma imkanı da buldu.

Bakırköy’de gerçekleştirilen kültür ve sanat etkinliklerinin artırılmasını faydalı bulduğunu belirterek söyleşiden büyük bir keyif aldığını söyleyen Gazeteci ve yazar Deniz Zeyrek, “Bakırköy gerçekten yaşanabilir bir yer. Kentsel açıdan da, demografik açıdan da çok seçkin bir kitlesi var. Bugün bu salonda da onu gördüm. Katılımı yüksek, entelektüel seviyesi yüksek bir hemşeri, komşu kitlesi var Bakırköy'ün. Bu da beni mutlu etti tabi. Çok keyifli, interaktif bir sohbet oldu. Burada yaşayan insanların ihtiyaçlarına baktığınız zaman kültür-sanat organizasyonları da üst sıralarda yer alıyor. İyi vakit geçirmek de insani bir ihtiyaçtır. Kendin gibi düşünenlerle bir araya gelmek, sohbet etmek, neşeli olmak, kahkaha atmak, gülmek, alkışlamak, protesto etmek… Bunların hepsi ihtiyacımız olan şeyler. Onun için bence bu tür etkinliklerin artmasında fayda var” dedi.

Bakırköy halkının programa gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren eğitimci ve yazar Taşkın Çağatay Yamen ise, Bakırköy'ün zaten bu konulara duyarlı olduklarını bildiklerini, geçmişten beri var olan buranın aydın insanlarını bugün de karşımızda görmek bizim için bir sürpriz olmadığını söyledi.