Bakırköy'de Alice isimli sokak köpeğine cinsel istismarda bulunmaktan tutuklanan ardından adli kontrolle serbest bırakılan P.T’nin yargılandığı dava, Bakırköy 38. Asliye Mahkemesi'nde görüldü. Bakırköy Belediyesi’nin de müdahil olduğu davada kararını açıklayan mahkeme, sanık hakkında 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine ve 30 bin lira adli para cezası uygulanmasına hükmettiİSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, ülkede yaşanan olumsuz olayların hukuksal boyutta takipçisi olmaya devam ediyor. Haziran ayında yaşanan olayda, P.T. isimli şahsın, Bakırköy Florya’da Alice isimli köpeği ormanlık alana götürdüğünü gören vatandaşlar durumdan şüphelenmiş, telefon kameralarıyla olayı kayda alarak şahıstan şikâyetçi olmuştu.

İhbar üzerine harekete geçen polis şüpheliyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Duruşmaya Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun talimatıyla Bakırköy Belediyesi müdahil olmuş, Belediyenin kendi tüzel kişiliğiyle ve mahkeme kararıyla 'katılan' sıfatıyla davaya dâhil olma talebi ve kabulü, hayvana yönelik suçlar açısından Türkiye'de emsal haline gelmişti. Gerçekleştirilen duruşmada üzerine atılı suçları kabul etmeyen P.T. tahliyesini talep etmiş, sanık serbest bırakılmıştı.

Bakırköy Belediyesi Veteriner İşleri Şefliği tarafından hazırlanan rapor ile istismar kanıtlandı

P.T’nin yargılandığı dava 9 Ocak 2025 tarihinde Bakırköy 38. Asliye Mahkemesi'nde tekrar görüldü.

Davaya katılan Bakırköy Belediye Başkanlığı, İstanbul Barosu ve müşteki vekilinin hazırlanan bilirkişi raporuna ilişkin beyanları üzerine Cumhuriyet Savcısı mütalaasını sunarak “Sanığın köpeğe tecavüz ettiği, köpeği sürüklediği, Bakırköy Belediyesi Veterinerlik İşleri Şefliği tarafından tecavüz hususunun tespit edilerek, sabit olduğu, bilirkişi raporu doğrultusunda sanığın atılı suçları işlediği anlaşılmakla, alt sınırdan uzak şekilde cezalandırılmasına karar verilmesini” talep etti. Mahkemece aynı gün verilen kararda, sanığın 1 yıl 6 ay hapis cezası ve 300 gün Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

“VERİLEN KARARI YETERLİ BULMADIK, GEREKEN ÇABAYI SARF EDECEĞİZ”

Bakırköy Belediye Başkanlığı adına davaya katılan Avukat Esin Karaoğlu davanın başından beri takipçisi olduklarını ve verilen cezayı yeterli bulmadıklarını belirterek, "Bakırköy Belediye Başkanımız Sayın Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu'nun bu konudaki hassasiyeti ve bizi yetkilendirmesi üzerine Bakırköy halkımızın da bu konudaki kamu vicdanından ötürü duruşmaya katıldık. Katılma talebimiz, mahkemece kabul edildiği için bu konuda ayrıca bir mutluluk duymuştuk. Savcı mütalaasında da rapor doğrultusunda suçun oluştuğuna dair bütün tespitler vardı esasında. Fakat mahkemece verilen kararı yeterli bulmadık; tabii ki üst sınırdan verilmediği için. Bu konuda itirazlarımız devam edecek. Suçlunun gereken cezayı alması için gereken çabayı sarf edeceğiz" diye konuştu.