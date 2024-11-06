WWF'in (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) Tek Dünya Kentleri Yarışmasının (One Planet City Challenge - OPCC) 2024 küresel kazananları İstanbul ve İngiltere'nin Sunderland kenti oldu.İSTANBUL (İGFA) - WWF'in dünya kentlerini iklim açısından güvenli bir gelecek için öncülük etmeye davet ettiği Tek Dünya Kentleri Yarışması (OPCC) iklim krizi ile mücadelede, küresel ısınmayı 1,5 °C'nin altında tutma hedefi doğrultusunda kentlerin eylem ve desteğini harekete geçirmek için tasarlanmış bir girişim.

İstanbul ve Sunderland; yarışma kapsamında, uluslararası bağımsız bir jüri tarafından, iddialı iklim hedefleri, liderlik, yaklaşan zorluklarla başa çıkabilme kapasitesi, dengeli ve bütüncül bir iklim eylem planına sahip olmak da dahil olmak üzere bir dizi kriter gözetilerek titiz bir değerlendirme sonucunda küresel kazananlar olarak seçildi.

Jüri değerlendirmesinde dünyanın önde gelen metropollerinden İstanbul'un mülteci akınıyla karşı karşıya olmasının getirdiği zorlukların da göz önüne alındığı vurgulanarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin almış olduğu uluslararası desteği kent sakinleri ve çevreye fayda sağlamak üzere etkili bir şekilde kullanması övgüyle karşılandı.

Gerek sera gazı azaltımı gerekse iklim krizinin engellenemeyen etkilerine uyum konularını bütüncül bir biçimde ele alan İstanbul'un iklim eylem planı, enerji ihtiyacı, verimlilik ve ulaşıma odaklanırken kenti "daha iyi biçimde yeniden inşa etmeyi" amaçlayan girişimlerle öne çıkıyor.

Yarışmanın ödül töreni Mısır'ın Kahire şehrinde devam etmekte olan Dünya Kent Forumu kapsamında gerçekleşti.

İstanbul'a verilen ödülü İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler aldı. Ödül töreni kapsamında ayrıca, “Emisyon Açığını Kapatmak- WWF'nin OPCC Programındaki Öncü Şehirlerden İklim Eylemi Örnekleri” konulu bir panelde konuşan Prof. Erdinçler İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iklim kriziyle mücadele kapsamında attığı adımlara değindi.

WWF Uluslararası Genel Direktörü Kristen Schuit, yarışma ile ilgili yaptığı açıklamada “Zorluklarla dolu dünyada, kentlerin iklim krizi ile mücadele için harekete geçmelerine ve olumsuz eğilimleri tersine çevirme konusundaki olağanüstü potansiyellerine tanıklık etmek gerçekten ilham verici. İstanbul ve Sunderland, iddialı iklim liderliği ve kararlılıkları sayesinde, gezegenimizin ekolojik sınırlarına saygı göstermeye çabalarken, sürdürülebilir yaşam alanları oluşturma amacıyla şehirlerin mükemmel örnekleri haline geldi” dedi.