Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen UCLG-MEWA Kongresi’nde birlik başkanlığına İsrail tarafından tutuklanan Filistin’in El-Halil Belediye Başkanı Tayseer Abu Sneineh, oy birliğiyle yeniden seçildi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA) Kongresi’nde İsrail’de tutuklu bulunan Filistin El-Halil Belediye Başkanı Tayseer Abu Sneineh, oy birliğiyle yeni dönemde de UCLG-MEWA Başkanı seçildi.

UCLG-MEWA Kongresi kapsamında düzenlenen Genel Kurul’u yöneten UCLG ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, El-Halil Belediye Başkanı Tayseer Abu Sneineh’in yeni dönem başkanlığını genel kurulun oylarına sundu.

Başkan Altay yaptığı konuşmada, “Bugün yapacağımız oylamayla başkanlık görevini tekrar El-Halil Belediye Başkanımıza vermiş olacağız ve böylece UCLG-MEWA olarak Filistin davasına ne kadar sahip çıktığımızı kanıtlayacağız. Her ne kadar şu anda aramızda olmasa, hapiste bile olsa bizi manevi olarak temsil edeceğine inancımızı ve Filistin davasına sonsuz desteğimizi sunacağımız bir durum oluşacak” değerlendirmesini yaptı.

Yapılan oylamada Genel Kurul’a katılan delegelerin tamamının oyunu alan Tayseer Abu Sneineh, yeni dönemde de UCLG-MEWA Başkanı seçildi.