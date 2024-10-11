Yenişehir’de ağaç dikme geleneğinin son örnekleri köylerde görülüyor. Karaköy’de 1976 ve 1979 yıllarında dikilen çınarlar büyüdü ve bu çınarlara dikenlerin isimleri verildi.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA)- Karaköy’de köy kahvesinin bahçesine 1976 yılında Recep Dertop, 1979 yılında ise Kamil Akgün tarafından çınar fidanları dikildi. Örnek teşkil etmesi amacıyla fidanları dikenlerin adlarının yer aldığı tabelalar çınar ağaçlarına asıldı.

Köylerinde ağaç sevgisinin en iyi şekilde yaşatılmaya çalışıldığını belirten Karaköy Muhtarı Hüseyin Yılmaz, “Recep Dertop ve Kamil Akgün adlı büyüklerimiz yıllar önce köy kahvesinin bahçesine birer çınar fidanı dikmişler. Geçmiş yıllarda vefat eden bu büyüklerimizin diktiği fidanlar bugün yarım asırlık ağaç oldu. Onların adları bu ağaçlarla birlikte yaşayacak” dedi.

Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna da köylerde fidan dikme geleneğinin unutulmaması gerektiğine işaret etti. Bunun için teşvik edici çalışmalar yapılabileceğine işaret eden Tuna, “Recep Dertop ve Kamil Akgün tarafından dikilen fidanlar büyüdü ve şimdi gölgesinde serinliyoruz. Gelecek kuşaklarımız da anıt ağaca dönüşecek olan bu ağaçların gölgesinde serinleyecek. Ağaç dikimi yaygınlaştırılmalıdır. Bu konuya dikkat çekecek, teşvik edici kampanyalar düzenlenebilir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.