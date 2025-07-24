Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2025 Temmuz ayı istatistiklerine göre, Türkiye’de işçi sayısı 17,3 milyona ulaşırken, sendikalı işçi sayısı 2,4 milyona geriledi; sendikalaşma oranı yüzde 14,02 oldu. Sendikalar arasında lider Türk Metal olurken, en fazla işçi; ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar sektöründe oldu.ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan “6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2025 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ”, Türkiye’deki işçi ve sendika verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın verilerine göre, işçi sayısında artış yaşanırken sendikalaşma oranında düşüş gözlendi.

İŞÇİ SAYISI ARTIYOR, SENDİKALAŞMA GERİLİYOR

Söz konusu tebliğe göre, 2025 Ocak ayında 16 milyon 864 bin 733 olan kayıtlı işçi sayısı, Temmuz ayında 461 bin 410 kişi artarak 17 milyon 326 bin 143’e yükseldi. Ancak, sendikalı işçi sayısı aynı dönemde 2 milyon 524 bin 547’den 2 milyon 429 bin 527’ye düşerek yaklaşık 95 bin kişilik bir azalma gösterdi. Bu durum, sendikalaşma oranının Ocak ayındaki yüzde 14,97 seviyesinden yüzde 14,02’ye gerilemesine neden oldu.

EN FAZLA İŞÇİ HANGİ SEKTÖRDE?

20 iş kolu arasında en fazla işçinin bulunduğu alan, 4 milyon 526 bin 306 işçiyle “ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” sektörü oldu. Bu sektörü, 1 milyon 967 bin 585 işçiyle “metal” ve 1 milyon 857 bin 769 işçiyle “inşaat” iş kolları takip etti.

SENDİKALAR ARASINDA LİDER TÜRK METAL

Toplam 235 işçi sendikasından 65’i, yüzde 1’lik barajı aşarak toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi kazandı. En fazla üyeye sahip sendika, 284 bin 541 üyeyle Türk Metal Sendikası olurken, onu 263 bin 999 üyeyle Hizmet-İş ve 224 bin 289 üyeyle Öz Sağlık-İş izledi. Türk Metal, bir önceki döneme göre üye kaybı yaşasa da liderliğini korudu.

Veriler, Türkiye’de sendikalaşma oranının düşük seviyelerde seyrettiğini ve işçi örgütlenmesinin sınırlı kaldığını ortaya koydu.

Söz konusu sendikalar ve üye sayılarına ilişkin Resmi Gazete'deki tebliğe ulaşmak için tıklayabilirsiniz