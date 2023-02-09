İstanbul’da Hafriyat İşi yapan Dostlar Hafriyat sahibi işadamı Mücahit Köse operatörüyle birlikte İş Makinesini Deprem Bölgesine gönderdi.Tekirdağ da Ağören köyünden Hafriyat işi yapan İş adamlarımızda İş Makineleriyle Deprem Bölgesine İş makineleriyle gittiler.
Türkiye 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı.Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli depremde 10 il büyük yıkıma uğradı.Bayburtlu iş insanlarımızda Felaketin yaşandığı Deprem bölgesine İş Makineleriyle giderek yaraların sarılması için katkı sunmaya devam ediyorlar.