Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü PKK'yı inlerinde vurmaya devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyine 9-11 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtlarının düzenlendiğini duyurdu.

Hava harekatlarında ilk belirlemelere göre Gara bölgesinde 9 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildiği kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!" vurgusu yapıldı.

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