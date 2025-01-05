Terörle mücadelenin amansız sürdüğü Suriye ve Irak'ın kuzeyinde toplamda 36 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor.
Milli Savunma Bakanlığı, operasyon bölgelerindeki son gelişmeleri duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 32 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde belirlenen 4 PKK'lı terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildiği bildirildi.
Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan bakanlık, "Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek" mesajını verdi.