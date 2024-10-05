İnegöl Belediyesi’nin bu yıl 4’üncüsünü düzenlediği Küçükbaş Hayvancılık Festivali Cuma günü başladı. 3 gün sürecek organizasyonda 35 firma, 60 yetiştirici ve 200 adet kafesli tavuk yetiştiricisi bulunuyor. Seminerler, Irklar Arası Damızlık Koç Güzellik Yarışması ve Uluslararası Yerli Tavuk Irkları Yarışması ile dolu dolu geçen festivalde yurt dışından da 5 ülkeden üreticiler yer alıyor.

BURSA (İGFA) - İnegöl’ün tarım ve hayvancılık alanında gelişimini sağlamak ve bu alanda hem üretimi güçlendirmek hem de İnegöl’ün bölgeye has koyun ırkı olan İnegöl Kıvırcığını ulusal ve uluslararası arenada tanıtmak adına İnegöl Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Küçükbaş Hayvancılık Festivali Cuma günü başladı. 3 gün sürecek organizasyon Alanyurt bölgesi Salı Pazarı alanında gerçekleştirilirken, bu yıl festivalde; 35 firma, 60 yetiştirici ve 200 adet kafesli tavuk yetiştiricisi ile beraber Fransa, Slovakya, Macaristan, Kıbrıs ve Bulgaristan’dan üreticiler yer alıyor.

BURSA’DA İNEGÖL İLE BİRLİKTE 4 İLÇE HAYVANCILIKTA ÖNE ÇIKIYOR

Her günü dolu dolu planlanan ve özellikle eğitim ve seminerlerle üreticilerin gelişimine katkı koymayı hedefleyen festivalin açılış günü büyük bir coşku ve heyecana sahne oldu. İnegöl ve Bursa protokolünün katılımlarıyla açılışı yapılan festivalde, İnegöl Belediyesi halk dansları topluluğu gösterileriyle festivale renk kattı. Festivalin açılışında selamlama konuşması yapan Tarım ve Orman Bursa İl Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Şenyürek, “Bursa ilimiz tarımda olduğu kadar hayvancılıkta da hem ülkemizin hem de özellikle Güney Marmara’nın önemli merkezlerinden biridir. Bursa’daki hayvancılığa çok daha önem vermemiz gerektiğini de düşünüyorum. Ot olmadan et olmaz. Bizim de çok değerli meralarımız var. Bu meraları da en iyi şekilde değerlendireceğimiz konu küçükbaş hayvandır. Dolayısıyla bizim küçükbaş hayvancılığa önem vermemiz gerekiyor. Bursa 592 bin küçükbaş ve 230 bin civarında da büyükbaş hayvan varlığı olan bir şehir. Ancak 17 ilçemize baktığımızda; Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir ve İnegöl ilçelerinin hayvancılıkta öne çıktığını görüyoruz” dedi.

HAYVANCILIKLA UĞRAŞANLARIN ARTMASINI VE PROFESYONELLEŞMESİNİ İSTİYORUZ

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise konuşmasına 4 Ekim tarihinin aynı zamanda Hayvanları Koruma Günü olduğunu hatırlatarak başladı. Sadece korumak değil, aynı zamanda üretimleri geliştirmek, bu alandan ülkemiz ve şehirlerimiz adına daha fazla faydalar üretmek istediklerini söyleyen Başkan Taban, “İnegöl deyince biz belki öncelikle sanayisini, turizmini, tarımını konuşuyoruz ancak sanayinin daha baskın olduğunu İnegöl için ifade ediyoruz. Sanayimiz kendi mecrasında ilerliyor. Bizler de desteklemeye devam ediyoruz. Ancak burada ülkemiz adına da kıymetli olan, tüm dünya adına kıymetli olan tarım ve hayvancılığın devamlılığını arzu ediyoruz. Bu alanda uğraş verenlerin artmasını, profesyonelleşmesini istiyoruz. Tüketicilerimizin de bundan doğal olarak faydalanmasını arzu ediyoruz. Bu düşünceyle bu yıl 4’üncüsünü gerçekleştirdiğimiz Küçükbaş Hayvancılık Festivalimizde de çok değerli katılımcılarımız var aramızda. Başta akademisyenlerimiz olmak üzere; küçükbaş hayvancılık sektörü temsilcilerimiz, bu alanda hizmet eden firmalarımız, yurt içi ve yurt dışından çiftliklerimiz aramızdalar” diye konuştu.

İNEGÖL’DE 64 BİN KÜÇÜKBAŞ, 17 BİN BÜYÜKBAŞ HAYVAN VAR

İnegöl Kıvırcığına ilişkin de konuşan Başkan Taban, şöyle devam etti: “İnegöl’ümüzde bir kıvırcık ırkımız var. Biz de İnegöl Kıvırcığını ulusal ve uluslararası alanda tanıtmayı, ırkın yaygınlaşmasını sağlamayı arzu ediyoruz. İnegöl’ümüzde 64 bin dolayında küçükbaş hayvan, 17 bin dolayında da büyükbaş hayvan bulunmakta. Bu organizasyonlarla bizler de küçükbaş hayvancılığın daha fazla gelişmesini arzu ediyoruz.”

5 ÜLKEDEN ÜRETİCİLER FESTİVALDE YERİNİ ALDI

“Bu festivalle biz ne yapmak istiyoruz; üreticilerimize yeni bilgiler katmak, gelişen teknolojileri onlarla buluşturmak, yeni yöntemlerle ilgili konunun uzmanları tarafından bilgi sahibi olmalarını sağlamak, sektör paydaşlarını bir araya getirmek ve ulusal ve uluslararası alanda yer almalarını istiyoruz. Küçükbaş hayvancılık sektöründe ülke genelinde kaliteli damızlık üretiminin artmasına katkı sağlamak istiyoruz. Dolayısıyla ülkemiz için bir değer olan hayvancılığın sürdürülebilir olmasını arzu ediyoruz. Yaptığımız ilk 3 festival sonucunda şehrimizde yeni çeşit damızlıkların arttığını gözlemledik. Yine İnegöl özelinde küçükbaş hayvancılıkta bir artışın da söz konusu olduğunu görüyoruz. Her şeyden önce üreticilerimiz burada ulusal ve uluslararası sektör temsilcileriyle buluşup kendilerini geliştiriyorlar. Bu gelişim ülkemiz hayvancılığına da katkı sağlamış oluyor. Bu yıl festivalimizde 35 firma, 60 yetiştirici ve 200 adet kafesli tavuk yetiştiricisi bulunuyor. Ayrıca organizasyon kapsamında Irklar Arası Damızlık Koç Güzellik Yarışması yapılacak. Geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediğimiz Uluslararası Yerli Tavuk Irkları Yarışması da festivalimiz içerisinde kendine yer bulacak. Farklı üniversitelerden değerli akademisyenlerimiz 3 gün boyunca aramızda olacaklar. Farklı ülkelerden de katılımcılar aramızda olacak. Fransa, Slovakya, Macaristan, Kıbrıs ve Bulgaristan’dan üreticilerimiz festivalimize katılacak. Festivalimizin hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum.”

“TARIM VE HAYVANCILIK ÜLKEMİZ İÇİN VAZGEÇİLEMEZ, İHMAL EDİLEMEZ BİR ALAN”

Başkan Taban’ın ardından CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal kürsüye geldi. Festivalin hayırlı olması dileklerini ileten Sarıbal, tarımsal ve hayvancılık alanındaki üretimin önemine vurgu yaptı. Son olarak kürsüye çıkan İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ise “Çok önemli ve çok güzel bir organizasyon için bir aradayız. Katkı veren herkese teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Hakikaten ülkemiz için vazgeçilemez, ihmal edilemez bir alan tarım ve hayvancılık. Küçükbaş hayvancılık sadece bugün değil, bizim köklerimizin bulunduğu Orta Asya’dan beri Türkler ile ayrıştırılamaz bir figürdür. Akkoyunlu, Karakoyunlu diye devlete ismini verecek kadar bu kültürün bir parçasıyız. Bu çok değerli. Son yıllarda da hayvansal varlığımız ve tarımda yapılan uygulamalarla iyi yönde çok güzel gelişmeler var. Ama tabi ki bunları biz yeterli görmüyoruz. Daha iyi olmalıyız. Gıda güvenliği, sağlıklı gıdayı üreten olmak çok stratejik bir anlam ifade ediyor. Bu noktada Bakanlıklarımızın, STK’larımızın, yerelde belediyelerimizin çok güzel uygulamaları var. Bunları daha da geliştirmeliyiz. Biz gelecek nesiller için üretmek zorundayız. Ülkemiz için üretmek zorundayız. Sadece sanayi ürünleri veya teknolojik ürünler değil, tarımı asla ihmal etmeden bu alanda da öncü ülke olmamız çok önemli. Bu organizasyon da burada bir farkındalık. Güzel bir çalışma. İlçemiz bir sanayi şehri olarak bilinse de tarımda da öncü bir şehir. İnşallah bizler hep beraber üretimimizi arttırmaya, çiftçimizin refahtan pay almasına gayret göstereceğiz” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle Küçükbaş Hayvancılık Festivalinin açılışı gerçekleştirildi. Akabinde protokol üyeleri stantları gezerek festival alanında incelemelerde bulundu.