Bölgesel Amatör Lig’de Keşanspor yarın deplasmanda Kapaklıpor ile karşılaşacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bölgesel Amatör Lig’de 2024/2025 sezonu başlıyor. 9.grupta mücadele eden Keşanspor ligin ilk maçında deplasmanda Kapaklıspor ile karşılaşacak.

Haftanın programı şöyle;

05.10.2024 14:00-Yalovaspor- Yeşil Yalova FK Spor Kulübü

06.10.2024 14:00-Gölcükspor-Karamürselspor

06.10.2024 14:00-Kapaklıspor-Keşanspor

06.10.2024 14:00-Evrensekiz Evren Spor-Tekirdağspor

06.10.2024 14:00-Karasuspor-Bozüyük Vitraspor

06.10.2024 14:00-Çayırovaspor-Darıca Gençlerbirliği A.Ş.

06.10.2024 14:00-Hendekspor-Sapanca Gençlikspor

06.10.2024 14:00-Gebzespor-Ferizli spor 2011