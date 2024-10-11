İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırınlara yönelik denetim gerçekleştirdi. İlçe genelinde ekmek fırınları ve unlu mamuller üretimi ile satışı yapılan toplam 175 iş yerine yönelik denetimlerde 26 işyerine farklı hususlarda ihlallerden dolayı cezai işlem uygulandı.BURSA (İGFA)- İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ilçe genelinde gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Belirli aralıklarla farklı sektörlere yönelik denetimler kapsamında son olarak ekmek fırınları ile unlu mamuller iş yerleri mercek altına alındı. Dört koldan sahaya inen zabıta ekipleri 65 ekmek fırını ile unlu mamuller üretim ve satışı yapılan 110 iş yeri olmak üzere toplam 175 işyerini denetledi.

ZABITA HALK SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN SAHADA

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden denetimlere ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Zabıta Müdürlüğü’müzün görevlerinden biri olarak halk sağlığını korumak adına gıda üretimi yapan iş yerlerine yönelik sürekli olarak denetimler gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda şehrimizdeki ekmek fırını ve unlu mamuller işyeri olmak üzere toplamda 175 işyeri 30 Eylül-10 Ekim tarihleri arasında 10 günlük sürede denetlenmiştir. Yapılan denetimlerde; gramaj, hijyen, güncel fiyat etiketi ve tarife, saklama-depolama alanları, işyeri tertip ve düzeni, ruhsat faaliyet koluna uygun satışa arz edilen ürünler hakkında gerekli kontroller yapılıp incelenmiştir. Denetimler sonucunda işyerlerinde eksik görülen hususlarda ihtarname tanzim edilmiştir.”

26 İŞ YERİNE CEZA UYGULANDI

“Denetimlerde 13 ekmek fırını ile 13 unlu mamuller üretim ve satışı yapılan iş yeri olmak üzere toplam 26 firmaya; gramaj eksikliği, temizlik ve hijyen kurallarına uyulmaması, fiyat tarifesi bulundurmamak ve tarifeye uymamak, ruhsata aykırı faaliyet ve yaya yolu işgali konularından kaynaklı olarak cezai işlem uygulanmıştır. Zabıta Müdürlüğümüzün denetimleri sıklaştırılarak devam edecektir. Herhangi bir sorunla karşılaşan vatandaşlarımız işyerleri hakkında 153 Çözüm Merkezi aracılığı ile İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğümüze 7/24 ihbarda bulunabilir.”