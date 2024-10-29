İnegöl’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü, binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Cumhuriyetin 101. yılında coşku adeta caddelere, sokaklara sığmadı.

BURSA (İGFA) - Cumhuriyetin ilanının 101. Yılında ülkenin dört bir yanında yaşanan bayram havasıyla vatandaşlar Cumhuriyeti kutlarken, İnegöl’de düzenlenen etkinlikler de büyük bir ilgi ve coşkuyla gerçekleştiriliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 28 Ekim Cumartesi akşamı İnegöl Kaymakamlığı ile İnegöl Belediyesi iş birliğinde Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirildi. 7’den 77’ye her yaştan vatandaşın elinde bayrağıyla katıldığı kortej, renkli görüntülere sahne oldu.

BİNLERCE İNEGÖLLÜ BAYRAĞIYLA MEYDANA İNDİ

Öğrencilerden oluşan bando takımı öncülüğünde 18.30’da İnegöl AVM kavşağından başlayan Cumhuriyet Yürüyüşüne protokol üyeleri de eşlik etti. Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri, kurum ve kuruluşların temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşların yer aldığı kortej, Atatürk Bulvarı üzerinden Atatürk Heykeline kadar devam etti. Binlerce İnegöllü bayrağıyla cumhuriyet yürüyüşündeki yerini aldı.

Heykel önünde son bulan yürüyüşün ardından Belediye Başkanı Alper Taban ile Kaymakam Eren Arslan, meydanı dolduran vatandaşlara hitaben günün anlam ve önemine ilişkin selamlama konuşması gerçekleştirdi. Birlik beraberlik mesajlarının verildiği ve cumhuriyete vurgu yapılan konuşmalar sonrası saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı hep bir ağızdan okundu. İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da yaptığı mini gösteriyle geceye renk kattı.