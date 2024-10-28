29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yıl dönümü kutlamaları, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Erol Evgin ve Haluk Levent konserleri ile Bursa'yı sardı. İnegöl ve Yıldırım'da binlerce kişinin katıldığı konserlerde muhteşem görüntüler ortaya çıktı.BURSA (İGFA) - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim en büyük eserim" dediği Cumhuriyet'in değerlerini ‘Cumhuriyet Tırı’ ile 17 ilçede Bursalılarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, önemli sanatçıların katıldığı konserlerle Cumhuriyet meşalesini tüm kentte yaktı. Etkinlikler kapsamında ilk olarak usta sanatçı Erol Evgin, İnegöl ilçesinde sahne aldı. En sevilen şarkılarını hayranları için seslendiren Erol Evgin, ellerinde Türk bayraklarıyla alanda toplanan Bursalılarla birlikte Cumhuriyet coşkusunu yaşadı. Ünlü sanatçı Haluk Levent ise Yıldırım ilçesinde sahne alarak Cumhuriyet coşkusunu doruğa çıkardı. Şarkılarını kendisine eşlik eden sevenleriyle birlikte söyleyen Haluk Levent, seslendirdiği marşlarla da Bursalılara Cumhuriyet heyecanını yaşattı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, ilk olarak İnegöl’de Erol Evgin konserine katılarak Cumhuriyet coşkusunu Bursalılarla paylaştı. Ardından Yıldırım’daki Haluk Levent konserine geçen Başkan Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, sahneye Türk bayraklarıyla çıkarak Cumhuriyet heyecanını vatandaşlarla birlikte yaşadı. Cumhuriyet'in 101. yıl dönümününü ‘Senden Öğrendik’ temasıyla kentin birçok farklı noktasında düzenlenen etkinliklerle kutladıklarını söyleyen Başkan Bozbey, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük armağanı olan Cumhuriyetimizi büyük bir gurur ve mutlulukla kutlamaya devam edeceğiz. Değerli sanatçılarımız Erol Evgin’e, Haluk Levent’e ve tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Cumhuriyet sevgimiz ilelebet devam edecek” dedi.