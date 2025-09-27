İnegöl Belediyesi’nin şehrin ilk yerinde kentsel dönüşüm projesi olan Turgutalp Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinin temeli Pazartesi günü 14.00’da düzenlenecek törenle atılacak.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi garantörlüğünde sürdürülen ve şehrin ilk yerinde kentsel dönüşüm uygulaması olan Turgutalp Kentsel Dönüşüm Projesi’nde temel atma tarihi belli oldu. Toplamda 153 dönümlük alan üzerinde gerçekleştirilen kentsel dönüşümün; Barbaros Caddesi, Mimar Sinan Caddesi, Mahmut Esat Bey Caddesi ve Kemalettin Sami Paşa Caddesi’nin kesişim noktasında yer alan 15.3 hektarlık 1. Etap bölgesinin temel atma töreni 29 Eylül Pazartesi günü 14.00’da yapılacak. Fidanlık Sokak üzerinde temel atma töreni için sahne kurulacak.

BAŞKAN TABAN’DAN DAVET

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, şehir için tarihi bir günün yaşanacağını ifade ederek tüm ilçe halkını temel atma törenine davet etti. Başkan Taban, “İnegöl’ün dönüşümünün ilk adımı olan Turgutalp Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinde bu heyecanı hep birlikte yaşamak adına tüm halkımızı temel atma törenine bekliyoruz” dedi.