Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Emekli Evi üyelerini, en keyifli etkinliklerden birinde bir araya getirdi.MERSİN (İGFA) - Emekliler, kentin en güzel koylarından biri olan Yapraklı Koy’da, denizin ve güneşin tadını çıkararak unutulmaz bir gün yaşadı. Büyükşehir’in düzenlediği bu etkinlik, 2025 yazında gerçekleştirilen 2. deniz buluşması oldu. Katılım sağlayan emekliler sadece denize girmekle kalmadı, aynı zamanda doğanın içinde keyifli vakit geçirerek sosyalleşme imkanı buldu. Büyükşehir’in sosyal belediyecilik anlayışını yansıtan bu etkinlikler, emeklilerin hayata daha sıkı tutunmasına ve birlikte daha mutlu zaman geçirmesine katkı sunuyor.

Aldıkları emekli aylıklarıyla geçim sıkıntısı yaşadıklarını dile getiren üyeler, bu tür etkinliklere kendi imkanlarıyla katılmalarının zor olduğunu söylediler. Emekliler, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz olarak düzenlediği bu etkinlikler sayesinde hem kentin görülmemiş güzelliklerini keşfetme, hem de moral depolama fırsatı bulduklarını vurguladılar.

Bozkurt: “Amacımız, emeklilerimizi hayata daha tutunur hale getirmek”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Emekli Evleri Sorumlusu Ertuğrul Bozkurt, Haziran ayında düzenledikleri etkinliği Eylül ayında da yaptıklarını söyledi. Bozkurt, “Bünyemizde bulunan Emekli Evi üyelerimizi plajlarımıza getirip, hem eğlenmelerini hem gezmelerini hem de denize girmelerini sağlıyoruz. Amacımız; üyelerimizin sosyalleşmesini, birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlamak ve denize gelemeyen üyelerimizin deniz tutkularını gidermek” dedi.

Bozkurt, amaçladıkları noktaya ulaştıklarını belirterek, “Sadece deniz etkinliği değil, bizim kültürel anlamda da birçok etkinliğimiz var. Emeklilerimizi hayata daha tutunur hale getirmek için çaba sarf ediyoruz. Çok olumlu tepkiler de alıyoruz” diye konuştu.

Emekliler, Büyükşehir’in etkinliklerinden mutlu ayrılıyor

Uzun süredir Emekli Evi’ne üye olan ve etkinliklerine katılan Yusuf Yılmaz, çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Hemen hemen her gün Emekli Evi’ne gidiyorum. Bu tür faaliyetlerden mutluluk duyuyoruz. Daha önce Akkum ve Kocahasanlı’ya gitmiştik, bir de Tarsus Gençlik Kampı’na. Büyükşehir sayesinde hiçbir şeyden geri kalmıyor, sosyalleşiyoruz. Denizkızı plajlarında verilen hizmetten de her zaman memnunuz” ifadelerine yer verdi.

Kendi olanaklarıyla denize gelme imkanlarının da pek olmadığına değinen Yılmaz, “Emeklinin şartları belli zaten. Bir defa bile gelsek, onun sıkıntısını çekiyoruz. Mazotun litresi 56 lira olmuş. Buraya arabayla gelmeye kalksan, 400-500 lira yakıt yakarsın. Bunun yemeseydi, içmeseydi bayağı bir külfet bizim için” dedi.

Etkinliğe katılan Emekli Evi üyelerinden Süheyla Coşkun da düzenlenen etkinlikten oldukça memnun. Büyükşehir sayesinde çok güzel zaman geçirdiklerini söyleyen Coşkun, “Emekliyiz ve artık böyle etkinliklerden başka türlü yararlanamıyoruz. Burası da çok güzel. Deniz harikaydı, çok memnun kaldık. Belediyemiz ve Vahap Başkan sağ olsun. Çok güzel etkinlikleri var. Emekli Evi’nden de hizmetlerinden de memnunuz” diye konuştu. Etkinlikler sayesinde daha önce gitmedikleri yerlere gittiklerini de sözlerine ekleyen Coşkun, “Ben buraya ilk defa geldim. Çok güzel. Bu yaz denizin tadını son kez çıkarmak isteyen herkes gelsin. Deniz harika” ifadelerini kullandı.