İnegöl Belediyesi, alt yapı çalışmalarının tamamlandığı Süle Mahallesindeki sokakları parke taş ve arazi yollarında genişletme ile malzeme serimi çalışmasını da tamamlayarak kırsaldaki konforlu ulaşım ağına bir yenisini daha ekledi.

BURSA (İGFA) - Kırsal mahallelerde hizmet atağını sürdüren İnegöl Belediyesi, Süle Mahallesindeki sokaklarda alt yapı çalışmalarının sona ermesinin ardından yol kaplama çalışmalarını da tamamladı. Yapılan çalışmalar doğrultusunda 2.000 m2 parke taşı uygulanırken, arazi yolları genişletilerek malzeme serimi yapıldı. Belediye Başkanı Alper Taban beraberindeki heyetle birlikte Süle Mahallesi’nde incelemelerde bulundu.

‘’BAĞLANTI YOLU PARKE TAŞLA KAPLANDI, ARAZİ YOLLARI GENİŞLETİLEREK MALZEME SERİLDİ’’

Kırsal Süle Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Alper Taban burada vatandaşlarla sohbet etti. Sıcak karşılamaları için mahalle halkına teşekkürlerini ileten İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, aynı zamanda önemli bir eksikliğin daha giderildiğini söyledi. Çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Alper Taban, ‘’ Süle Mahallemizdeki eksiklikleri tamamlamak üzere çalışmalar gerçekleştirdik. Mezarlık ve diğer mahallelere bağlantı yolu olan bölgede toplamda 2.000 metrekare düzeyinde parke taş çalışması yaptık. Ayrıca çiftçilerimizin meyve bahçelerine ulaşımı için kullandıkları arazi yollarında genişletme yaparak 1 km düzeyinde alt temel malzeme serimi gerçekleştirdik. İhtiyaçları bir bir gidererek konforlu ulaşım ağını güçlendirmeye devam ediyoruz. Çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, mahalle halkımıza hayırlı olmasını diliyorum.’’ dedi.