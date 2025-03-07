Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay Haftası kapsamında İnegöl Belediyesi’nin bu alanda hizmet veren İnegöl Gençlik ve Aile Destek Merkezi’ni ziyaret etti.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin İnegöl Gençlik ve Aile Destek Merkezi’ni ziyaret eden Belediye Başkanı Alper Taban, merkezde; 6 yaş üzeri çocuklar, ergenler, ebeveynler, çiftler, yetişkinler ve madde bağımlıları ile onların yakınlarına yönelik danışmanlık hizmetleri sunulduğunu ifade ederek; “İnegöl Belediyesi çatısı altında hizmet veren İNGADEM, toplum sağlığını güçlendirmeyi hedeflemektedir” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Derya Uysal Tuncay ile merkezin bağlı bulunduğu Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hayriye Durmuş’un da katıldığı ziyarette, İNGADEM’in işleyişi ve çalışmalarına ilişkin bilgilendirmeler yapıldı.

Burada bir açıklama yapan Başkan Alper Taban, Yeşilay Haftası'nın sadece bir haftadan ibaret olmadığını söyledi. Bu haftanın; sağlıklı yaşam tarzlarını benimsemek ve bireyleri alkol, sigara, uyuşturucu ile diğer zararlı alışkanlıklardan korumanın simgesi olduğuna dikkat çeken Taban, “Bu tür çalışmaları desteklemek her kurum ve kişinin görevidir. Toplum sağlığını, bireylerin bağımlılıklardan kurtulmasını amaç edinen bu haftanın herkes tarafından desteklenmesi kıymetlidir. Yerel yönetimler olarak bizler de Yeşilay Haftasının alanında olan bağımlılıklar ve diğer zararlı alışkanlıklarla mücadele konusunda çalışmalar yapıyoruz. Kültür sanat etkinlikleri, eğitici seminer ve konferanslar, gençlere yönelik onları faydalı işlerle meşgul edecek organizasyonlar vb. çalışmalarımız var. İnegöl Belediyesi olarak bu alanda attığımız en önemli adımlardan biri de İnegöl Gençlik ve Aile Destek Merkezimiz (İNGADEM). 9 yıldır faaliyetlerini sürdüren merkezimiz ile pek çok yaşamı olumlu yönde etkilemiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

İNGADEM HANGİ ALANLARDA HİZMET VERİYOR

İnegöl Gençlik ve Aile Destek Merkezi (İNGADEM) hakkında bilgiler de veren Başkan Taban, İNGADEM 2016 yılında kuruldu ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet verdiğine dikkati çekerek, "Bireylerin; psikolojik, sosyal ve ailevi sorunlarına ücretsiz ve profesyonel destek sunmayı amaçlayan bir birimimiz. Psikolog, Sosyolog ve Aile Danışmanlarından oluşan ekibimiz; 6 yaş üzeri çocuklar, ergenler, ebeveynler, çiftler, yetişkinler ve madde bağımlıları ile onların yakınlarına yönelik danışmanlık hizmetleri sunarak toplum sağlığını güçlendirmeyi hedeflemektedir. Kurumumuza başvuran kişilerin büyük çoğunluğu İnegöl'de ikamet etmektedir. Zaman zaman yakın köy ve ilçelerden, özellikle son yıllarda yaşanan afetler nedeniyle afet bölgelerinden gelen vatandaşlarımıza da destek verilmektedir. Kurumumuz, hiçbir ayrım gözetmeksizin toplumumuzun her kesiminin ihtiyaçlarını dikkate alarak “Bilişsel Davranışçı Terapi” ve “Çözüm Odaklı Terapi” gibi sonuca ve kanıta dayalı yöntemlerle birey ve ailelere destek sunmaktadır." diye konuştu.

“İnegöl Gençlik ve Aile Destek Merkezi'nden hizmet almak isteyen vatandaşlarımız telefon ile randevu oluşturarak başvuruda bulunabilirler. Randevu talebi için 0224 777 0 500 numaralı telefon hattını arayarak veya 153 Belediye Çağrı Merkezi üzerinden yönlendirme talep ederek randevu oluşturulabilir. Devamında randevu planlaması yapılarak süreç başlıyor. Madde bağımlılığı ya da kendine zarar verme girişiminde bulunan kişilerin başvuruları önceliklendiriliyor. Burada gerektiğinde bireylere ek görüşmeler planlanabilir veya ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde farklı sosyal belediyecilik faaliyetlerine (Umuteli, İNESMEK, spor ve sanat kursları vb.) ya da psikiyatri vb. uzmanlık alanlarına yönlendirme yapılabilir.”

İNGADEM’DEN KAÇ KİŞİ FAYDALANIYOR?

“Temennimiz bu tür merkezlere ve hizmetlere hiç ihtiyaç duyulmaması olsa da varlığının da önemli bir destek olduğunun bilincindeyiz.

Vatandaşlarımızın da merkezimizi yoğun şekilde kullandıklarını görüyoruz. Son yıllardaki verilere baktığımızda; 2022 yılında 2.547 kişi, 2023 yılında 3.582 kişi, 2024 yılında ise 2.823 kişi İNGADEM’e gelerek buradan faydalanmış. 2025 yılı itibariyle de ilk 2 ayda toplam 420 danışana hizmet verildi. Bunlardan 71’i yeni başlayan kişiler, diğerleri tedavi süreci devam edenler.”