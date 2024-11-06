İş dünyası, markalar ve sektör temsilcilerinin buluştuğu Brand Week Istanbul 2024'ün açılışında konuşan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulusal ve küresel çapta yaşanan adaletsizliklere vurgu yaparak, ‘kayyım’ uygulamasına özel parantez açtı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 12.’si düzenlenen Brand Week Istanbul’a katıldı. ,

Bu yıl ‘Bir Tarihin Başlangıcı’ temasıyla hayata geçen etkinliğin açılışında ‘Yeni ve Adil Bir Başlangıç Mümkün’ başlığıyla tarif ettiği bir konuşma yapan İmamoğlu, bugün dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan birinin beş farklı alanda derinleşen adaletsizlikler olduğunu belirterek, "Bu beş temel adaletsizliğe çözüm üretmeden, daha iyi bir gelecek inşa etmemiz mümkün değil.” dedi.

“Görevden alınan belediye başkanı yerine geçici olarak gelecek kişiyi belediye meclisi seçmelidir” diyen Başkan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Evrensel hukuk ve demokrasi standartlarının önümüze koyduğu kurallar bunlardır. Bu yüzden Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak inisiyatif alıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki partilerin genel başkanlarıyla bizzat görüşüyorum. Görüşmeyen devam edeceğim. Görüşemeyen, görüşememesini istismar olarak nitelendirip kabul etmeyen insanlara ısrarla gitmeye devam edeceğim. Hiç kimsenin bizim ısrar ve iyi niyetimizden kurtulma şansı yok” dedi. Milletin yaşadığı ekonomi, sağlık, eğitim, adalet, güvenlik sorunlarını duymayanların çok güçlü bir demokratik uyarıya ihtiyaçları olduğunu belirten İmamoğlu, “Burada sizler vasıtasıyla tüm milletime seslenmek isterim... Biz, demokrasiyi koruyacak, özgürlüklere sahip çıkacak sorumlulukla hareket ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Bu süreçte hiçbir şekilde geri adım atmayacağız. Türkiye’nin geleceğinin muhafızı olmak için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Geleceğe dair tariflediğimiz bütün çağdaş teknik, bilimsel unsurlar kadük kalır aksi takdirde.”

Başkan İmamoğlu, yaptığı sunum sonrasında yerini alarak kendisinden sonra konuşmacı olarak kürsüye çıkan 2024 Nobel Ekonomi ödülü sahibi Daron Acemoğlu’nu dinledi.