Bilecik’te yeni gümrükleme alanı törenle hizmete açıldı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kurulan Gümrük Müdürlüğü’nün gümrükleme işlemlerini gerçekleştirebilmesi amacıyla ihtiyaç duyduğu tır parkı ve gümrük kantarı, Bilecik İl Özel İdaresi tarafından inşa edilerek hizmete açıldı.

Bilecik İl Özel İdaresi’nin Bozüyük-Pazaryeri Şantiyesi alanında yer alan ve 80 ton kapasiteye sahip kantar, gümrüklenecek araçların ağırlık ölçüm işlemlerini yapabilecek.

Alan, detaylı güvenlik izleme sistemi ve elektronik kapılarla donatılarak gümrük standartlarına uygun hale getirildi. Tesis, gümrükleme işlemlerinin daha hızlı, güvenli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yeni gümrükleme alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve ilk tırın mühürleme işlemini gerçekleştirerek şehrimize hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yeni gümrükleme alanı, Bilecik ve çevresindeki ticaret faaliyetlerine önemli katkılar sunması bekleniyor.