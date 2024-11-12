Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan “Sıla bebeğin istismar ve öldürülmesiyle ilgili davada faillerin tahliye edildiği” yönündeki iddiaların doğru olmadığı açıklandı.ANKARA (İGFA) - Sıla bebeği istismar edip ölümüne sebep olan faillerin tahliye edildiği iddiasına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, cinsel istismara uğrayan ve ölen Sıla Yeniçeri bebekle ilgili Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan 18 yaş altı 2 şüpheli ile şüpheli annenin tutukluluğu devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bebeğin üvey babası hakkında Adli Tıp Kurumunca düzenlenen rapor doğrultusunda bu suçlama yönünden tahliyesine karar verilmiş ancak başka bir soruşturma kapsamında tutukluluğu ve yargılama süreci devam etmektedir. Bebeğin ölümünden ve istismarından sorumlu tutulan anne ve 18 yaş altı diğer 2 kişi olmak üzere 3 kişi tutuklu, yine başka bir suçlama bakımından da üvey baba dâhil 4 kişi tutuklu bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.